Rząd wesprze ochotnicze straże pożarne. Po 5 tys. zł dofinansowania na jednostkę

Chcemy, żeby już w tym roku uruchomiony został program dofinansowania jednej jednostki OSP kwotą do 5 tys. zł na przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym czy społecznym; we wtorek projektem w tej sprawie zajmie się rząd - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Dworczyk powiedział w TVP Info, że w poniedziałek Komitet Stały Rady Ministrów zajął się projektem ws. wspierania ochotniczych straży pożarnych. Dodał, że we wtorek tym projektem zajmie się Rada Ministrów.

Szef KPRM podkreślił, że do tej pory OSP nie mogły liczyć na inne formy dofinansowania, poza takich takimi "twardymi" zadania jak zakup sprzętu czy budowa remizy.

"A my chcemy też, żeby już w tym roku uruchomiony został program, dzięki którym OSP będzie można dofinansowywać kwotą do 5 tys. zł na jedno OSP na różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społeczny, na promocję służby w OSP" - powiedział szef KRPM.

Zaznaczył, że to są niezwykle ważne inicjatywy, które jednoczą wspólnoty lokalne.

"W ochotniczych strażach pożarnych pełnią służbę zarówno zwolennicy prawicy, lewicy, osoby niezaangażowanie politycznie. To jest niezwykła forma aktywności społecznej, obywatelskiej, którą trzeba wspierać.

