Premier zapowiada wsparcie dla kredytobiorców. Za wyższe raty obwinia "putinflację"

Gosek-Popiołek o zamrożeniu wysokość rat kredytowych: nie będzie kosztowało budżetu ani złotówki

Nasze rozwiązanie nie będzie kosztowało budżetu państwa ani złotówki. Jedyne, co ono spowoduje, to czasowe zamrożenie niebotycznych zysków banków - powiedziała w poniedziałek posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, odnosząc się do projektu ustawy, który zamraża wysokość rat kredytowych.