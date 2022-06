Rząd chce odkupić kopalnię węgla w Bogdance. Kurs spółki reaguje wzrostami

/ Puls Biznesu

We wtorek Rada Ministrów zajmie się m.in. projektem uchwały dot. nabycia przez Skarb Państwa akcji Lubelski Węgiel "Bogdanka" - wynika z porządku obrad Rady Ministrów opublikowanego na stronie KPRM. Kurs węglowej spółki wyraźnie zyskuje podczas wtorkowej sesji.

Informacje o potencjalnej zmianie właściciela sprawiły, że kurs Bogdanki zyskiwał po ok. dwóch godzinach wtorkowego handlu ponad 6,5 proc. przy 10 mln zł obrotu - największych w segmencie mniejszych spółek i jednymi z większych na całej GPW.

Blisko 65 proc. udziałów w akcjonariacie ma notowana na GPW Enea (razem ze spółką zależną Enea Wytwarzanie), której akcje rosły ok. godziny 11.00 o 2,5 proc. Spółka poinformowała ostatnio, że w dniu 27 maja, Enea Wytwarzanie zbyła na sesji 57 tys. akcji Bogdanki, przez co jej udział w akcjonariacie zmniejszył się z 1,43 proc. do 0,34 proc. Łączny udział Enei spadł natomiast z 65,99 proc. do 64,91 proc. Kapitalizacja LW Bogdanki, według ceny zamknięcia z poniedziałkowej sesji wynosiła 1,772 mld zł.

"Współpracując ze stroną społeczną przekonywaliśmy Ministerstwo Aktywów Państwowych do przejęcia udziałów LW Bogdanka od grupy Enea. Nasze argumenty trafiły na przychylność premiera Jacka Sasina, który skierował na wtorkową Radę Ministrów projekt uchwały, która jeśli będzie przegłosowana, to rozpocznie ten proces" - powiedział Michał Moskal, szef Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, dyrektor Biura Prezydialnego PiS, cytowany przez Kurier Lubelski.

Jeśli uchwała zostanie dziś (14.06) przegłosowana, będzie to pierwszy krok w procesie przejmowania Bogdanki przez Skarb Państwa.

"W dalszej kolejności Skarb Państwa zaproponuje Enei podpisanie listu intencyjnego i przedstawi do niego swoje założenia" - tłumaczył Michał Moskal. Wówczas Enea uruchomi proces wyceny i zbycia akcji - czytamy na łamach Kuriera.

W marcu, Rada Ministrów przyjęła dokument dotyczący transformacji sektora energetycznego w Polsce, który zakłada m.in. wydzielenie aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jednak nie ma planów, by do NABE weszła Bogdanka. Enea swego czasu w swej strategii sygnalizowała pomysł zbycia węglowej spółki.

Wnioskodawcą tej uchwały jest minister aktywów państwowych.

Po sesji 17 czerwca LW Bogdanka wejdzie do indeksu mWIG40. Razem z Grupą Pracuj zastąpią w portfelu średnich spółek Playway i Biomed Lublin.

MKu