Rząd w specustawie proponuje zaostrzenie kar za handel ludźmi w czasie wojny na Ukrainie

Zaostrzenie kar za przestępstwa związane z handlem ludźmi popełnione w czasie wojny na Ukrainie proponuje rząd w autopoprawce do projektu specustawy. Chcemy wysłać czytelny sygnał przestępcom, którzy próbują wykorzystać dramat uchodźców - podkreślił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Premier Mateusz Morawiecki skierował we wtorek do Sejmu szeroką autopoprawkę do projektu specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jedna ze zmian ma na celu zaostrzenie kar za przestępstwa związane z handlem ludźmi popełnione w czasie tego konfliktu. We wtorek propozycję poparła sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

W wyniku ataku Rosji na Ukrainę od 24 lutego do Polski przybyło 1,25 mln uchodźców. Ukraińcy w wieku poborowym nie mogą opuszczać kraju, więc znaczna część osób, która przekracza polsko-ukraińską granicę, to kobiety i dzieci. Służby alarmują, że dramat uchodźców uciekających przed wojną mogą wykorzystywać grupy przestępcze.

Stąd, jak tłumaczył na sejmowej komisji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, konieczność zaostrzenia kar za handel ludźmi i sutenerstwo. Wiceminister podkreślił, że celem jest odstraszenie "hien, które zaczynają się pojawiać w miejscach, gdzie jest dużo kobiet i dzieci".

Zaostrzone zostaną m.in. kary za przestępstwo z art. 189a par. 1 Kodeksu Karnego, który mówi, że "kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3". Zgodnie z propozycją za popełnienie tego przestępstwa w czasie wojny "sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości od lat 10 do lat 15 albo karę 25 lat pozbawienia wolności".

Z kolei za przestępstwo z art. 204 - który mówi, że "kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5" - popełnione w czasie wojny sąd będzie orzekał karę więzienia od 5 do 15 lat. Jeśli przestępstwo z art. 204 zostanie popełnione przeciw małoletniemu - za co w Kk grozi od roku do 10 lat - sąd orzeknie karę od lat 8 do lat 15 albo karę 25 lat pozbawienia wolności.

Kara do 25 lat więzienia będzie też grozić za popełnione w czasie wojny przestępstwo z art. 203, który mówi, że "kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".

Wąsik zaznaczył we wtorek, że choć służby podjęły działania prewencyjne i kryminalne wymierzone w przestępczość przeciwko osobom uciekającym przed wojną, to zaostrzenie kar ma być czytelnym sygnałem odstraszającym.

MSWiA, Straż Graniczna, Policja, czy Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadzą akcję informacyjną "Nie ufaj bezgranicznie! Nie stań się ofiarą handlu ludźmi". Służby apelują, aby uchodźcy zwracali się o pomoc pod numer +48 22 6280120. Przygotowały też specjalne ulotki w języku ukraińskim, angielskim i polskim.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

agzi/ jann/