Rząd uruchomi akcję kredytową dla rolników. Wyda na nią 10 mld zł

Po okupacji Mnisterstwa Rolnictwa przez AgroUnię i sympatyzujących z nią rolników, rząd zdecydował się na uruchomienie specjalnej akcji kredytowej. Do pożyczenia będzie 10 mld zł z oprocentowaniem 2 proc. dla rolników - poinformował resort.

fot. Dariusz Gorajski / / FORUM

"Będą preferencyjne kredyty płynnościowe dla rolników z oprocentowaniem w wysokości 2 proc. Akcja kredytowa to 10 mld złotych" - napisał MRiRW.

Oprócz kredytów, rząd Polski wystąpi do Komisji Europejskiej o przywrócenie ceł na zboże z Ukrainy. Zapowiada też wzmocnienie kontroli na granicy.

Ponadto 600 mln złotych z budżetu krajowego trafi do producentów pszenicy i kukurydzy, a dodatkowe 520 mln złotych z rezerwy kryzysowej trafi do rolników. Będą uwzględnione pozostałe gatunki zbóż i rzepaku.

Rząd zapowiada dopłaty do transportu dla rolników i podmiotów zajmujących się obrotem zbóż w wysokości 100, 150, 200 zł do tony pszenicy lub kukurydzy w zależności od odległości od portów bałtyckich. Rząd deklaruje też, że magazyny będą opróżnione przed żniwami poprzez zwiększenie eksportu m.in. na cele humanitarne do krajów Afryki.

Proces skupu rozpocznie się najpóźniej 12 kwietnia 2023 r.

Pprzewidywane są też dopłaty do budowy silosów zbożowych.

map/ ana/