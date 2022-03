Rząd ureguluje działalność lombardową. Pomoże UOKiK

fot. Łukasz Echeński / / Shutterstock

Ministerstwo Finansów wspólnie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotują projekt ustawy regulującej działalność lombardową – wynika z informacji opublikowanej w poniedziałek w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt ma zostać przygotowany w IV kwartale 2022 r.

Powstanie spis przedsiębiorców prowadzących lombardy

W projekcie ma zostać zapisana m.in. definicja działalności lombardowej, przez którą rozumie się zawieranie umów pożyczki lombardowej oraz sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego. Poza tym projekt ma wprowadzić uregulowania, warunkujące podjęcie działalności lombardowej. Najistotniejszym wymogiem na być obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową, który prowadzony będzie przez KNF w formie elektronicznej. Rejestracja ma być prosta i możliwa przez internet, a jej koszt dla przedsiębiorcy nie jest wysoki (50 zł) – podano w informacji w Wykazie.

Kolejnym warunkiem prowadzenia działalności lombardowej ma być działanie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, z wymogiem kapitału zakładowego na poziomie 50 tys. zł. Jak stwierdzono w informacji z Wykazy prac legislacyjnych, te warunki mają na celu zwiększenie pewności konsumentów co do prawdziwości danych oraz wiarygodności samego podmiotu, z którym zawierają umowę pożyczki lombardowej.

„Jest to również istotne z uwagi na projektowane rozwiązania w zakresie obowiązku zwrotu konsumentowi nadwyżki uzyskanej z tytułu sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego, gdyż w związku z ww. obowiązkiem, pomimo iż umowa pomiędzy lombardem a konsumentem nie będzie już wykonywana, to pomiędzy stronami tej umowy pozostaną ww. zobowiązania do uregulowania” – podano na stronach kancelarii premiera.

W projekcie ma zostać wprowadzona definicja umowy pożyczki lombardowej jako umowę, w „której przedsiębiorca prowadzący działalność lombardową zobowiązuje się przenieść na własność konsumenta określoną ilość pieniędzy, a konsument zobowiązuje się do zwrotu całkowitej kwoty pożyczki lombardowej w oznaczonym terminie oraz do udzielenia zabezpieczenia poprzez ustanowienie zastawu lombardowego”. Jak wyjaśniono, wskazanie nowego rodzaju umowy nazwanej ma na celu wyróżnienie typu umów z konsumentami, dla których jedynym zabezpieczeniem wykonania umowy jest ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej.

Zdefiniowany zostanie także zastaw lombardowy, jak również całkowity koszt umowy pożyczki lombardowej. (PAP)

autor: Marek Siudaj

