Rząd znów majstruje przy podatkach - kolejne zmiany już wkrótce. Sprawdzamy, kto skorzysta

Rząd ponownie bierze się za system podatkowy. Tym razem nowelizacja zawiera m.in. obniżkę VAT-u na ubrania dla dzieci, zwiększenie limitu przychodowego uprawniającego do korzystania z ryczałtu oraz zmiany w tzw. Małym ZUS-ie Plus. Sprawdzamy, jakie nowości czekają podatników od przyszłego roku.

fot. studiostoks / / Shutterstock

Nadchodzi kolejny pakiet zmiany w podatkach. Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych zakłada kilkadziesiąt modyfikacji przepisów. Nowe proponowane rozwiązania to pewnego rodzaju próba naprawienia obowiązujących zapisów m.in. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przepisach VAT oraz Prawie Przedsiębiorców.

Proponowane przez partię Prawo i Sprawiedliwość zmiany w przepisach podatkowych mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Więcej firm skorzysta z ryczałtu

Jedną ze zmian, które wynikają z projektu, jest podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt jest najprostszą formą opodatkowania dostępną dla osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy rozliczających się według tej opcji nie muszą ustalać i dokumentować kosztów uzyskania przychodów.

Proponowana zmiana polega na zwiększeniu o 50 proc. aktualnej kwoty przychodów, do których możliwe jest opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego, i ma na celu umożliwienie szerszej grupie przedsiębiorców korzystanie z tej formy opodatkowania ich działalności. Aktualnie obowiązująca kwota to 2 mln euro, po zmianach wzrośnie ona do 3 mln euro.

Niższy VAT na ubrania i obuwie dziecięce

Od 1 stycznia 2024 r. VAT (podatek od towarów i usług) na odzież i obuwie dziecięce ma być niższy. Obecnie stawka daniny wynosi 23 proc., po obniżce będzie na poziomie 5 proc. Podatek od towarów i usług płacą nabywcy np. śpioszków, koszulek i butów dziecięcych w każdym sklepie. Jak zmiana stawki podatku wpłynie na ceny? Zakładający ze ubranie kosztuje obecnie 61,5 zł, to po zmniejszeniu VAT-u jego koszt wyniesie 52,5 zł ceteris paribus (pod warunkiem że inne czynniki nie ulegną zmianie).

"W związku z dokonanymi w ostatnim czasie zmianami prawa europejskiego stosowanie do odzieży i obuwia dziecięcego obniżonej stawki VAT nie może już być, jak miało to miejsce wcześniej, kwestionowane przez organy Unii Europejskiej" - czytamy w projekcie ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych.

Roczny limit dla działalności niezarejestrowanej

Wśród kolejnych pomysłów przedstawionych przez partię Prawo i Sprawiedliwość jest wprowadzenie rocznej, a nie jak dotychczas miesięcznej kwoty przychodu, do wysokości której możliwe jest prowadzenie tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Proponowane rozwiązanie ma być korzystne m.in. dla rzemieślników i rękodzielników, którzy "na wytworzenie określonych wyrobów potrzebują więcej czasu aniżeli miesiąc (uzyskując za nie następnie cenę wyższą niż określony aktualnie w ustawie miesięczny limit), czy też takim, które przez dłuższy okres czasu".

Obecnie limit umożliwiający prowadzenie działalności niezarejestrowanej kształtuje się na poziomie 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Po zmianie górna granica ma być ustalana jako 9-krotność (12 x 0,75) kwoty minimalnego wynagrodzenia przewidzianego na dany rok lub okres. W 2024 r. wysokosć pensji minimalnej wzrośnie dwukrotnie. O szczegółach pisalismy więcej w artykule, który można przeczytać tutaj.

"Mały ZUS Plus" na dłużej

Korzystną zmianą dla części firm będzie likwidacja ograniczenia czasowego - 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy - w którym możliwe jest korzystanie z

"Małego ZUS-u Plus".

Autorzy projektu zwracają uwagę na fakt, iż obecnie obowiązujące przpeisy pomijają wiele osób, które podejmują lub chciałyby podająć decyzję o prowadzeniu własnej firm w stosunkowo niewielkim zakresie. Mikroprzedsiębiorcy są wstanie ją prowadzić tylko "w sytuacji, w której możliwe będzie opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne korzystając z regulacji dotyczących Małego ZUS-u Plus. Natomiast w sytuacji, w której musiałyby opłacać je na zasadach ogólnych, działalność ta będzie dla nich całkowicie nieopłacalna".

Koniec samodzielnego zgłaszania do podatku od nieruchomości

Nabywcy nieruchomości nie będą musieli samodzielnie skadać pisma do właściwego urzędu skarbowego w sprawie objęcia ich nowonabytego domu lub mieszkania daniną.

"Po nowelizacji notariusz na wniosek podmiotu biorącego udział w tym akcie notarialnym, będącego osobą fizyczną, będzie obowiązany przesłać wypis tego aktu właściwemu miejscowo organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku od nieruchomości. Pozwoli to temu organowi na wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości bez konieczności składania przez strony tego aktu jakichkolwiek informacji" - czytamy w projekcie ustawy.

Osoby poniżej 18 r.ż. ze zgodą na polowanie

Inną interesującą zmianą jest m.in. ta dotycząca udziału w polowaniach osób do 18. roku życia. Paczka nowelizacji zawiera zapisy umożliwiające udział w polowaniu osób mających od 15 do 18 lat. Ustawodawca argumentuje, iż projektowana zmiana pozwolić ma na wykonywanie polowania w obecności lub przy udziale osoby, która ukończyła 15. rok życia za zgodą jej rodziców bądź opiekunów prawnych.

Zniżka w opłacie za śmieci dla części właścicieli domów

Po zmianach przepisów właściciele nieruchomości, którzy nie wytwarzają popiołów paleniskowych, będą mogli otrzymać częściowe zwolnienie z tzw. opłaty za śmieci. Autorzy projektu wskazują, że nowa ulga może stanowić zachętę do zmiany stosowanych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne – takie, w których nie są wytwarzane popioły paleniskowe.

Kompetencje w zakresie przyznawania ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przyznane radom gmin, czytamy w projekcie ustawy.

Co jeszcze wśród zmian?

Na tym nie koniec zmian, które znalazły się w pakiecie projektu nowelizacji z dnia 5 lipca 2023 r. Łącznie cały dokument opracowany przez partię Prawo i Sprawiedliwość zawiera 28 punktów.