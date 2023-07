Ten kraj dopłaci do naprawy butów i odzieży. Tak chce walczyć z marnowaniem odzieży

Rząd Francji będzie od października wypłacał swoim obywatelom małe sumy przy okazji naprawy odzieży i obuwia, aby walczyć z nadmiernym wyrzucaniem ubrań - informuje dziennik "Le Monde". Każdego roku Francuzi pozbywają się 70 tysięcy ton odzieży, z których dwie trzecie trafia na wysypiska śmieci.

fot. Mario Anzuoni / / Reuters / Forum

W ramach rządowego programu obywatele będą mogli wystąpić o nagrodę w wysokości 7 euro za naprawę obcasa i od 10 do 25 euro za naprawę odzieży w ramach funduszu o łącznej wartości 154 mln euro przewidzianego na lata 2023-2028.

We Francji w 2022 roku wypuszczono na rynek 3,3 mld sztuk odzieży, obuwia i tekstyliów domowych, jak podaje organizacja ekologiczna Refashion.

"Celem jest wsparcie tych, którzy dokonują napraw" - powiedziała francuska minister ekologii Berangere Couillard, odnosząc się zarówno do małych pracowni krawieckich, jak i do marek odzieżowych, które oferują usługi naprawcze. Couillard zaprosiła "wszystkie pracownie krawieckie i szewców do przyłączenia się" do rządowej akcji.

Program jest częścią szeroko zakrojonej reformy sektora tekstylnego, jednego z najbardziej odpowiedzialnych za zanieczyszczenie środowiska na świecie, zapoczątkowanej przez francuski rząd z końcem 2022 roku.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

kjm/ tebe/