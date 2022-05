Rząd szykuje pakiet rozwiązań dla rynku mieszkaniowego

fot. Piotr Kuczek / / Shutterstock

Rząd będzie oczekiwał od banków uatrakcyjnienia oferty kredytów opartych o stałą stopę procentową - powiedział w RMF24 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że jeszcze w czerwcu rząd przedstawi pakiet rozwiązań dla rynku mieszkaniowego.

"Będziemy promowali też w kolejnych latach, bo to jest program na 10 lat, również tych, którzy będą brali kredyt ze stałą stopą procentową. Chcemy doprowadzić w Polsce, żeby konsumenci w Polsce w większości brali kredyty ze stałą stopą, tak jak we Francji czy USA. Będziemy oczekiwali od banków, żeby ta oferta była atrakcyjniejsza, żeby Polak nie brał na siebie tak dużego ryzyka wahnięcia w stopach procentowych" - powiedział Buda.

"Co do rynku mieszkaniowego - mamy krajowe instrumenty, w najbliższym czasie będę je prezentował, które w jakiś sposób pomogą. Nie liczyłbym na szczególne obniżki (cen na rynku - PAP). To, że ceny są wysokie - wiemy, z czego to wynika. Stopy procentowe to też działanie, na które nie mamy większego wpływu. Ale wszystko poza tym - usprawnienie procesu inwestycyjnego, ustabilizowanie cen materiałów budowalnych, mniej biurokracji w tym procesie - na to będziemy próbowali wpływać" - dodał.

Buda poinformował, że pierwsze propozycje zostaną przedstawione jeszcze w czerwcu.

