Rząd sypnie pieniędzmi dla kół gospodyń wiejskich. Jest projekt nowelizacji

Rząd sypnie groszem dla kół gospodyń wiejskich - projekt nowelizacji rozporządzenia ws. pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich opublikowano na stronach RCL.

fot. Joanna Borowska / / FORUM

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich. Z uzasadnienia do projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wynika, że zmiana rozporządzenia związana jest ze zwiększeniem kwoty pomocy dla kół gospodyń wiejskich, zapisanej w budżecie, z 70 mln zł w 2022 r. do 120 mln zł w 2023 r.

„W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia określono, że pomoc finansowa udzielana będzie według określonych stawek, uzależnionych od liczby członków koła ustalanej na dzień złożenia wniosku (według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), wynoszących odpowiednio: 8 000 zł (nie więcej niż 30 członków), 9 000 zł (od 31 do 75 członków) i 10 000 zł (ponad 75 członków). W stosunku do 2022 roku, wysokość stawek pomocy finansowej została zwiększona o 3 000 zł (w 2022 r. były to odpowiednio stawki wynoszące 5 000 zł, 6 000 zł oraz 7 000 zł)” – podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

W projekcie znalazły się zapisy, na mocy których koła gospodyń wiejskich będą musiały przed złożeniem wniosku o pomoc finansową wnioskować o nadanie numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Projektowane rozporządzeni ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/