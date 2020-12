Rząd rozważy kolejne zwolnienia z restrykcji dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19

Wojskowy personel medyczny zostanie przygotowany do realizacji szczepień

Personel medyczny WOT zostanie przygotowany do realizacji szczepień przeciwko COVID-19 - poinformował rzecznik WOT płk Marek Pietrzak. Zaznaczył, że choć szczepienia nie są obowiązkowe, to są obecnie jedyną drogą do pokonania pandemii, dlatego ważny jest osobisty przykład żołnierzy.