Rząd rozważa dopłaty dla rolników w związku z wysokimi cenami nawozów

Premier: Jeśli nie uda się opanować cen nawozów, to powtórzymy program dopłat

Jeśli nie uda się opanować cen nawozów, to wiosną przyszłego roku czy późną zimą tego roku będziemy powtarzać taki program dopłat do nawozów, jak zrobiliśmy w tym roku - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.