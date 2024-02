Rząd reaguje na protest rolników. Padł plan ustępstw

We Francji strajkuje ponad 47 proc. nauczycieli szkół średnich We Francji trwa w czwartek strajk nauczycieli, protestujących przeciwko warunkom pracy i wynagrodzeniom w szkołach publicznych; według ministerstwa edukacji do strajku przyłączyło się 20 procent pedagogów, według związków zawodowych - nawet 47 proc. w szkołach średnich.