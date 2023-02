Rząd chce ratować mieszkaniówkę. Na budownictwo socjalne i komunalne przeznaczy 1,65 mld zł w tym roku

Luka mieszkaniowa w Polsce to problem, z którym mierzymy się od wielu lat. Rząd co jakiś czas zapowiada kolejne programy mające pomóc go rozwiązać, jak np. "Mieszkanie dla młodych", "Mieszkanie Plus" czy "Pierwsze mieszkanie". Teraz minister Buda ogłosił, że na budownictwo socjalne i komunalne trafi w tym roku 1,65 mld zł.

/ Ministerstwo Rozwoju i Technologii

W ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego gminy, powiaty, ale też organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji (budowę, remont, przebudowę, zmianę sposobu użytkowania budynku), w ramach której powstaną lub zostaną zmodernizowane lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy, mieszkania chronione, noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych. W trakcie realizacji inwestycji wsparcie może być zwiększone o 20 proc.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej szef MRiT poinformował, że w tym roku na program przeznaczono 1,65 mld zł. "Rozpoczynamy rozdysponowywać pulę 1,65 mld zł na budownictwo komunalne" - oświadczył.

Przekazał, że w ramach pierwszych umów osiem samorządów i jedna organizacja pozarządowa uzyskają decyzje o wsparciu na kwotę 114 mln zł. Powstaną za to 573 nowe lub wyremontowane mieszkania i 80 miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

Wśród instytucji z pierwszymi tegorocznymi umowami są: gmina miejska Głogów, gmina miejska Ciechanów, gmina Pszczyna, gmina Sędziszów Małopolski, gmina Chełmno, miasto i gmina Prabuty, gmina Goleniów, miasto Elbląg, a także Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło w Gdańsku.

Buda podkreślił, że program budowy mieszkań komunalnych przyspieszył od 2021 r. dzięki wprowadzeniu wyższego dofinansowania w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji.

Przekazał, że w ciągu dwóch ostatnich lat gminy dostały wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań. Ponadto utworzono 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych i 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota przyznanego dofinasowania w latach 2021 i 2022 wyniosła 2,1 mld zł - zaznaczył Buda. Dla porównania, w 2014 r. kwota dofinansowania wyniosła 81 mln zł, a w 2015 r. 116,5 mln zł.

Minister rozwoju wskazał, że na ten rok wpłynęło ponad 400 wniosków. Doprecyzował, że są to wnioski złożone w zeszłym roku, ale rozpatrywane w tym.

"W najbliższym czasie będą zawierane kolejne umowy, będziemy kolejne projekty pokazywać. W ciągu kilku najbliższych miesięcy to będzie nawet 400 tego typu inwestycji" - zapowiedział minister rozwoju.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat i jest obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundusz Dopłat zasilany jest rezerwą celową budżetu państwa.(PAP)

