Rząd przyjął uchwałę ws. wydłużenia działania Tarczy Finansowej dla dużych firm

fot. bedya / / Shutterstock

Rząd we wtorek przyjął uchwałę w sprawie wydłużenia działania Tarczy Finansowej dla dużych firm oraz ws. wydłużenia możliwości złozenia wniosku o udzielenie subwencji lub odwołania przez niektóre firmy mikro, małe i średnie - podano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Najważniejsze rozwiązania dla dużych firm:

- wydłużono termin zawierania umów pożyczek płynnościowych oraz umów pożyczek preferencyjnych do 30 września 2021 r. z możliwością wypłaty do 31 grudnia 2021 r.;

- wydłużono maksymalny termin na umorzenie pożyczek preferencyjnych zawieranych po 30 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r.

Najważniejsze rozwiązania dla mikro, małych i średnich firm:

- umożliwiono złożenie wniosku o udzielenie subwencji finansowej albo odwołania – w terminie nie późniejszym niż do 23 sierpnia 2021 r. dla przedsiębiorców, którzy zwrócili się do PFR nie później niż do 15 kwietnia 2021 r. z zapytaniem w ramach postępowania wyjaśniającego dotyczącego wniosku o udzielenie subwencji finansowej;

- udzielanie subwencji finansowej nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm – o łącznej wartości 25 mld zł – to program pożyczek płynnościowych i preferencyjnych. Z kolei Tarcza finansowa 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich firm to bezzwrotna pożyczka umarzalna w 100 proc. dla przedsiębiorstw z 54 branż, objętych zasadami bezpieczeństwa – o łącznej wartości 7 mld zł. (PAP Biznes)

tus/ mfm/