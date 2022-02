Rząd przyjął uchwałę ws. pomocy dla Ukrainy

USA mogą zaproponować Rosji inspekcje m.in. w bazie w Redzikowie

Administracja Bidena jest gotowa do rozmów z Rosją na temat inspekcji amerykańskich baz obrony przeciwrakietowej - w polskim Redzikowie i rumuńskim Deveselu - by zapewnić Moskwę o braku ofensywnych rakiet Tomahawk na terenie instalacji - doniósł we wtorek Bloomberg.