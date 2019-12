Rząd przyjął projekty ustaw, które mają przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Obie nowele mają według rządu przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany.

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane, pozwala łatwiej zalegalizować stare samowole budowlane. Ponadto, nie trzeba będzie uzyskiwać pozwala na budowę w przypadku, m.in. biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów.

Jak wskazało w komunikacie CIR, proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. "Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych procedur, usunięcie nadmiernych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne" - czytamy.

Szybsza budowa domu

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, przewiduje ułatwienia w legalizacji, co najmniej 20-letnich, samowoli budowlanych. Dzięki temu mają być one włączone do systemu kontroli bezpieczeństwa. "Warunkiem uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej" - wyjaśniono.

Zaproponowano, by projekt budowlany składał się z: projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu); projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) oraz technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).

Osoby budujące mają też, według noweli, składać mniej dokumentów. "Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie" - wskazano. Po zmianach, jak napisano, do wniosku trzeba będzie dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany w nowej formule, bez projektu technicznego). Zmniejszyć ma się też liczba wymaganych egzemplarzy projektu budowlanego dołączanego do wniosku – z czterech do trzech.

Projektowane przepisy wprowadzają ponadto 5-letni termin na stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dotąd, jak przypomniano, nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany.

Według przepisów zrezygnowano z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia w przypadku biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, paczkomatów, automatów przechowujących przesyłki lub służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. "Na dynamicznie rozwijającym się rynku różnego rodzaju automatów nie jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę i dziennik budowy dla każdego takiego automatu" - podkreślono.

Kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę przewidziano także dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. "Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych, o powierzchni nie większej niż 1 tys. m kw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m, położonych na gruntach rolnych" - czytamy. Jak dodano, "wzmocniono bezpieczeństwo pożarowe w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części", np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room – konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć przygotowanie nowych inwestycji. "Będą np. sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych" - podkreślono.

Nowe rozwiązania przewidują również zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Przepisy mają wejść w życie po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

I szybsze inwestycje

Zmiany zasad sporządzania dokumentów geodezyjnych, systemu opłat czy uszczegółowienie zasad oraz terminów zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych to m.in. cel projektu noweli Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Ma to przyspieszyć inwestycje.

Jak wskazało Centrum Informacyjne we wtorkowym komunikacie przyjęty przez rząd projekt przyczyni się do usprawnienia realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, "dzięki czemu proces inwestycyjno-budowlany zostanie znacząco przyspieszony".

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, przewiduje "aktualizowanie informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku". Rozwiązanie to ma usprawnić proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z projektowanymi przepisami zmniejszono zakres informacji w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej "informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych". Optymalizuje to, jak wskazano, prowadzenie poszczególnych baz danych i "jednoznacznie wskazuje podmioty odpowiedzialne za aktualność i rzetelność zasobów".

Twórcy nowych przepisów uszczegółowili też zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowali relacje prawne między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Nieodpłatne, jak podkreślono, będzie udostępnianie zbiorów danych. Dotyczyć to ma m.in. "ortofotomapy (specjalnie przetworzone zdjęcia lotnicze lub satelitarne), państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a także wybranych danych dotyczących działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych". Rozwiązanie to "wychodzi naprzeciw polityce otwierania danych publicznych określonej w „Programie otwierania danych publicznych” z 2016 r." - podano. Dodano, że projekt noweli wprowadza zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ma być również wprowadzony obowiązek tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. "Wymaganie to będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy istotny krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych" - czytamy.

Twórcy przepisów podkreślili, że przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania "jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów". (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ drag/ amac/