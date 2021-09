Będą rekompensaty dla firm z obszaru objętego stanem wyjątkowym. Rząd przyjął projekt ustawy

Rząd przyjął projekty zmian podatkowych w ramach "Polskiego ładu"

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł to jedne z propozycji zmian w systemie podatkowym w ramach "Polskiego ładu", które przyjął rząd - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że na nowych rozwiązaniach zyska ok. 18 mln Polaków.