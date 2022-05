Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej wsparcia kredytobiorców

fot. Grand Warszawski / / Shutterstock

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - podało Ministerstwo Finansów. W projekcie zawarto pakiet zmian dla osób z kredytami hipotecznymi, w tym wakacje kredytowe, zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz zapisy dotyczące zamiennika dla stawki WIBOR.

Część zmian ma wejść w życie od 1 lipca. Zmiana WIBOR planowana jest od 1 stycznia 2023 r.

Jak podał we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, projekt ustawy ma trafić na posiedzenie Sejmu planowane na 25-26 maja.

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych przez osiem miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Wakacje będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty, a termin spłaty zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. Rozwiązanie będzie dostępne dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyty w złotych.

Dzięki proponowanym zmianom w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zostanie on zasilony dodatkowymi środkami - budżet Funduszu ma zwiększyć się do ponad 2 mld zł w 2022 r. Aby skorzystać ze wsparcia kredytobiorca musi spełnić jeden z warunków: co najmniej jedna z osób posiadających kredyt ma status bezrobotnego; miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów lub miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza w 2022 r. 1.552 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.200 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Wsparcie z Funduszu to kwota do 2 tys. zł wypłacana przez 36 miesięcy – co daje łącznie 72 tys. zł. dofinansowania. Część pożyczki może zostać umorzona, a warunkiem takiego umorzenia jest terminowa spłata stu pierwszych rat. Przy maksymalnym wsparciu umorzone zostać może 22 tys. zł pożyczki.

Wyznaczenie zamiennika stawki WIBOR ma obniżyć wysokość rat kredytowych. Nowy wskaźnik powstaje w oparciu o unijne rozporządzenie BMR, a rezerwowym rozwiązaniem jest przejście na stawkę POLONIA. MF szacuje, że dzięki zastąpieniu WIBOR innym wskaźnikiem w portfelach kredytobiorców zostanie ok. 1 mld zł rocznie.

Projekt przyjętej we wtorek ustawy dostosowuje także polskie prawo do przepisów UE dotyczących działalności platform crowdfundingowych, tj. takich, które służą finansowaniu społecznościowemu dla przedsięwzięć gospodarczych. Nadzór nad tymi platformami obejmie Komisja Nadzoru Finansowego. Resort finansów ocenia w komunikacie, że dzięki nowym przepisom zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności start-up'y, dla których podniesione zostaną limity finansowania. (PAP Biznes)

