W dobie wysokich stóp procentowych i niskiej zdolności kredytowej rząd wyciąga (znów) pomocną dłoń do kredytobiorców. We wtorek przyjął program "Bezpieczny kredyt 2 proc.". Kredyt z dopłatą państwa ma pomóc osobom do 45. roku życia w zakupie pierwszego mieszkania. Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy w ciągu 10 lat ok. 16 mld zł.



fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

Program "Pierwsze mieszkanie" zakłada m. in. kredyt hipoteczny z 2-proc. oprocentowaniem dla osób do 45 roku życia nabywających pierwsze mieszkanie i specjalne konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe.

Szef resortu rozwoju wyjaśnił, że istotą przyjętego przez rząd programu jest zarówno równa stopa procentowa, a także równa spłata kapitałowa w całym okresie kredytowania". Powiedział, że w ofercie banków są obecnie kredyty, w których na początku spłaty tylko niewielka część jest przeznaczona na spłatę kapitału, a większość stanowią odsetki.

"W konstrukcji tego kredytu kapitał będzie stanowił dużo większą część spłaty w każdej racie i przez cały okres kredytowania w równym stopniu. To oznacza, że w 10. i 11. roku, gdy już ustaną dopłaty (od rządu - PAP), rata nie powinna się zmienić, a według naszych prognoz ona może nawet spaść" - powiedział.

Z bezpiecznego kredytu mieszkaniowego będzie można skorzystać do 2027 roku, choć program będzie mógł być przedłużony - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że nowy instrument będzie bezpieczny dla obywateli.

Premier zwrócił uwagę, że zgodnie z propozycją rządu marża banku nie będzie mogła być wyższa od marży w jego innych kredytach hipotecznych; różnicę dopłacać będzie państwo. Zdaniem szefa rządu, bezpieczny kredyt pozytywnie wpłynie na zdolność kredytową Polaków. Nowe rozwiązanie ma odciążyć też budżety domowe.

"Pierwsze mieszkanie" - od kiedy?

Minister Buda pytany podczas wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządy, czy program dot. bezpiecznych kredytów w ramach Pierwszego Mieszkania ruszy 1 lipca i ile osób z niego skorzysta, zapewnił: "trzymamy się tej daty, jesteśmy w terminach".

"Chcemy, żeby w ofercie większości banków ten kredyt i konto mieszkaniowe było od 1 lipca" - wskazał. Dodał, że najpierw porozumienie w tej sprawie zostanie zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, "a później z poszczególnymi bankami".

Dodał, że w związku z tym, że program "Pierwsze mieszkanie" ruszy 1 lipca, w 2023 r. rząd nie przewiduje "żadnych limitów" dot. liczby wniosków.

"Pierwsze decyzje kredytowe, zakładamy, i zakupy mieszkań, to będzie gdzieś sierpień-wrzesień. W związku z tym nie przewidujemy limitu w 2023 r." - powiedział. Dodał, że limity będą w 2024 r. "To będzie też związane z ustawą budżetową na przyszły rok, (...) tego jeszcze nie rozstrzygamy, ale myślę, że wszyscy zainteresowani będą mogli z tego programu skorzystać" - dodał.

Jak przypomniał szef MRiT, ten program jest zapisany na pięć lat. "Spokojnie można planować i przygotowywać się do zakupu mieszkania w perspektywie nawet 5 lat" - wskazał.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." - założenia programu

Projekt zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane) - wyjaśnia na stronie Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Kredyty 2 proc. będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jak zapisano w projekcie, koszty związane m.in. z dopłatami do kredytów będą pokrywane ze środków utworzonego w BGK Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. W celu finansowania programu Fundusz będzie zasilany środkami budżetu państwa - podano w Ocenie Skutków Regulacji.

"Pierwsze mieszkanie" to też konto mieszkaniowe

Projekt wprowadza też specjalne konto oszczędnościowe. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie w kwocie co najmniej 500 zł) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państw. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego. Oszczędności będą dodatkowo oprocentowane zgodnie z ofertą banku, przy czym odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Wakacje kredytowe będą przedłużone?

"Nie przesądzamy, ale i nie wykluczamy tego, czy wakacje kredytowe będą przedłużone na kolejny rok. Uzależniamy to od tempa spadku inflacji i od projekcji stóp procentowych, która zostanie zaproponowana późniejszą wiosną przez NBP" - powiedział Morawiecki na briefingu.

"Taka opcja jest. Jeżeli trzeba będzie ulżyć kredytobiorcom, to my to przeprowadzimy" - dodał.

Pod koniec lipca ubiegłego roku w życie weszła ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadziła tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r.

Według stanu na koniec grudnia ubiegłego roku wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł. To 54 proc. liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych w Polsce i 68 proc. ich łącznej wartości.

Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat.

pif/ drag/ pat/ asa/ ana/ ewes/ mmu/