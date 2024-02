Rząd przygotowuje kaganiec na spółki Skarbu Państwa. "Zakaz zatrudniania czynnych polityków"

Do końca lutego przedstawimy koalicjantom projekt dotyczący nominowania osób do spółek Skarbu Państwa - poinformował na briefingu marszałek sejmu Szymon Hołownia. Założenia projektu przewidują m.in ograniczenie rad nadzorczych spółek do 7 osób.

fot. Attila Husejnow / / FORUM

W radach nadzorczych zasiadaliby przedstawiciele zarówno właściciela państwowego, jak i członkowie niezależni nominowani przez komitet nominacyjny. W radzie nadzorczej byłby również przedstawiciel załogi. W zarządach spółek byłby zakaz zatrudniania czynnych polityków.

Założenia ustawy przewidują powołanie Komitetu Nominacyjnego, eksperckiego ciała. Do dyskusji pozostaje sposób doboru Komitetu.

Ponadto, według założeń wprowadzony będzie rejestr wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów spółek.

