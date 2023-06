Rząd przeznaczy prawie 5 mld zł na inwestycje na Pomorzu. Elektrownia jądrowa na liście

Pierwszy blok elektrowni jądrowej ma ruszyć już w 2033 roku. Nic więc dziwnego, że Rada Ministrów przeznaczyła pokaźne środku na inwestycje infrastrukturalne, które mają jej służyć. Łącznie to 4,7 mld zł.

Chodzi o uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim". Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jak poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, na wykonanie programu w latach 2023-2029 z budżetu państwa przeznaczono ponad 4,7 mld zł. Program przewiduje budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej dostęp m.in. do elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

"Beneficjentami nowej infrastruktury będą również mieszkańcy regionu, turyści oraz inni inwestorzy" - zaznaczyła KPRM.

Zapowiedziano, że program skupi się na głównych inwestycjach w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej oraz hydrotechnicznej. Dodatkowo przeznaczone zostaną środki na inwestycje gminne w ramach oddzielnych źródeł finansowania w przyszłości.

Wykonawcami "Programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim" będą: dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Nadzór nad wykonaniem programu sprawować będzie minister infrastruktury, natomiast za koordynację jego wykonania odpowiadać będzie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Jak zaznaczyła we wtorek KPRM, rząd dąży do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego poprzez realizację celów Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) i Polityki energetycznej Polski do 2040 r. W listopadzie 2022 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce zbudowana zostanie elektrownia jądrowa w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000.

W grudniu 2021 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała nadmorską lokalizację Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jako preferowaną. Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co dwa–trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

