Rząd przeznaczy 220 mln zł na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przeznaczymy 220 mln zł na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży - poinformował premier Mateusz Morawiecki. - Na poprawę infrastruktury trafi 120 mln zł, uruchomimy bezpłatną, całodobową infolinię, zwiększymy dostępność świadczeń, uruchomimy projekt profilaktyki uzależnień cyfrowych - dodał.

We wtorek na sejmowej komisji finansów poprawkę Senatu, przeznaczającą 80 mln zł na wsparcie psychiatrii dziecięcej, odrzucili posłowie PiS. Tydzień wcześniej 47 senatorów PiS zagłosowało przeciwko tej poprawce w Senacie. Wśród nich było siedmiu lekarzy.

Chcemy udostępnić wszystkie kanały komunikacji, aby jak najmniej było samobójstw wśród dzieci i młodzieży - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jako pierwszy punkt Morawiecki wymienił poprawę infrastruktury, remonty i unowocześnienie placówek. "Przeznaczamy na ten cel ok. 120 mln zł - to jest po ok. 3 mln zł na jeden oddział" - podkreślał.

Zadanie drugie, o którym mówił premier, to uruchomienie bezpłatnej, całodobowej infolinii - w tym także możliwość komunikowania się poprzez czat i e-mail.

"Problemy styka się młodzież, stykają się już dzieci, są ogromne i chcemy udostępnić wszystkie możliwe kanały komunikacji po to, żeby jak najmniej było, najlepiej w ogóle, samobójstw wśród dzieci i młodzieży, żeby otworzyć wszelkie możliwe mechanizmy wsparcia dla dzieci i młodzieży w tym bardzo trudnym czasie" - mówił Morawiecki.

Z kolei trzecim rozwiązaniem - jak podkreślał szef rządu - to zwiększenie dostępności świadczeń, szkolenia i cały system, aby z problemem walczyć u jego źródeł.

"Po czwarte uruchomienie programów profilaktyki uzależnień cyfrowych. Myślę, że wszyscy rodzice bez wyjątku wiedzą, jak to jest groźne uzależnienie od komputera, od jakiegoś telefonu. Dzisiaj w szczególności w czasie epidemii jeszcze bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział Morawiecki.

Poinformował, że "wszystko to oznacza inwestycje wysokości powyżej 220 mln złotych". "I w najbliższym czasie realizujemy już te różne inwestycje we wszystkich ośrodkach poprzez świadczenia, poprzez szkolenia, dostępność specjalistów. Wszystko po to, żeby dla dzieci i dla młodzieży ta ewentualna terapia była jak najbardziej dostępna" - podkreślił premier.

Premier: Nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży znacznie wzrosły w 2020 roku

W 2020 r. nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z ok. 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł, w ub. roku zwiększyliśmy też łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562 - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Premier zapewnił na konferencji prasowej, że od kilku lat rząd konsekwentnie rozwija i inwestuje w psychiatrę dziecięcą.

"W sierpniu 2019 r. wdrożyliśmy nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ub. roku nakłady na opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży wzrosły z ok. 250 mln zł do znacznie powyżej 400 mln zł, w 2020 roku zwiększyliśmy łączną liczbę placówek udzielających świadczeń dzieciom i rodzicom z 365 do 562, a więc o ponad 50 proc. w ciągu jednego roku" - mówił szef rządu.

Dodał, że w kwietniu 2020 r. działalność rozpoczęło 138 ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Opieki Psychoterapeutycznej.

"W planach finasowania oddziałów wojewódzkich NFZ zabezpieczone są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z pierwszego poziomu sieci psychiatrii dziecięcej" - dodał Morawiecki.

Podkreślił rolę trzeciego sektora w psychiatrii dziecięcej, dziękował organizacjom pozarządowym, fundacjom za zaangażowanie w pomoc dzieciom i młodzieży.

Dzieci w dzisiejszych czasach poddane są nadmiernej presji, rywalizacji, hejtowi, co rodzi wiele problemów psychicznych i psychiatrycznych. Prowadzi do działań autodestrukcyjnych - powiedział w środę na konferencji prasowej poświęconej psychiatrii dziecięcej premier Mateusz Morawiecki.

"Dzisiaj wiemy doskonale, że dzieci są narażone na niesamowite ryzyka. Na ataki różnego rodzaju: hejt, nienawiść. Poprzez to dochodzi do różnego rodzaju działań destrukcyjnych, do wielu problemów psychicznych, psychiatrycznych" - zaznaczył premier dodając, że coraz częściej trudno odnaleźć im się w rzeczywistości.

Zauważył równocześnie, że sama świadomość dotycząca różnych zaburzeń psychologicznych jest większa. Z drugiej strony jednak dzieci poddawane są nadmiernej presji i rywalizacji. "To wszystko razem tworzy środowisko, w którym musimy wyciągnąć dłoń" - stwierdził premier.

Równocześnie podkreślił, że powrót najmłodszych dzieci do szkół z klas I-III ma nie tylko aspekt edukacyjny, ale również psychologiczny. "Dziecko potrzebuje rówieśników, tych interakcji ze swoją klasą, kolegami i koleżankami" - powiedział.

"Cieszę się, że wokół walki z problemami psychicznymi dzieci i młodzieży pojawia się konsensus polityczny"

Cieszę się, że wokół tak ważnej sprawy, jak walka z problemami psychicznymi dzieci i młodzieży pojawia się konsensus społeczny i polityczny - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Powinniśmy mówić o tym językiem pełnym empatii po to, by nie kłócić się, tylko jak najwięcej razem zrobić - dodał.

"Cieszę się, że również wokół tak ważnej sprawy, jak walka z problemami psychicznymi u naszych dzieci, u młodzieży związanymi z epidemią i nie związanymi z epidemią, walka z tym hejtem, który się w internecie pojawia, że buduje się wokół tego konsensus społeczny, konsensus polityczny" - powiedział premier w środę na konferencji prasowej.

Zaznaczył, że z jego perspektywy jest to ważne, "ponieważ tak ważna sprawa powinna być wyciągnięta poza nawias sporu politycznego". "Powinniśmy mówić o tym językiem łagodnym, pełnym empatii po to, żeby nie kłócić się, tylko jak najwięcej razem zrobić dla dzieci i dla młodzieży" - podkreślił szef rządu.

Dodał, że to co jest w tej kwestii proponowane, "to pierwszy krok w kierunku bezprecedensowego poszerzenia całego systemu". "Nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy, niż troska o los dzieci i młodzieży, systemowa poprawa całego obszaru związanego z poradnictwem dla dzieci i młodzieży, ze zwiększeniem dostępności terapeutów, psychologów, psychoterapeutów. To jest dla nas nie tylko zadaniem numerem jeden - dla służby zdrowia - ale jest to swojego rodzaju moralny obowiązek" - powiedział premier.