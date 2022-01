Rząd przedłuży ulgę podatkową dla frankowców

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, przedłużającego o kolejny rok zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem hipotecznym – poinformowało MF w poniedziałek.

Jak poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów, finalizowane są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. W ramach projektu proponuje się zaniechanie poboru PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem mieszkaniowym, jak również świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem. Regulacje przewidują także zaniechanie poboru CIT od kredytodawców, od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

„Wobec informacji o planowanym przez sektor bankowy zawieraniu ugód z klientami, którzy mają tzw. kredyty frankowe, w Ministerstwie Finansów podjęto decyzję o przedłużeniu zaniechania poboru PIT na następny rok. Zaniechanie poboru podatku w praktyce oznacza dla podatników zwolnienie od podatku umorzonych przez banki kwot spłat wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe lub wobec których zastosowano ujemne oprocentowanie kredytu. Bez wątpienia zachęci to zarówno banki, jak i kredytobiorców do zawierania ugód mających na celu restrukturyzację kredytów frankowych” – powiedział cytowany w komunikacie Ministerstwa Finansów dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Przemysław Szymczyk.

Dodał on także, że do końca ubiegłego roku obowiązywało analogiczne rozporządzenie z 27 marca 2020 r. To oznacza, że banki nie będą mieć obowiązku wystawienia za ubiegły rok informacji PIT-11 w odniesieniu do przychodów, objętych zaniechaniem.

Według resortu finansów decyzje kredytodawców o częściowym umorzeniu spłaty kredytu nie powinny wiązać się dla kredytobiorców z koniecznością opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu tego umorzenia.

„Skoro bowiem kredytobiorcy stracili możliwość regulowania zobowiązań wobec podmiotu udzielającego kredytu, to tym bardziej mogą mieć trudności w zapłacie podatku dochodowego z tytułu otrzymania przysporzenia majątkowego w postaci umorzenia tych zobowiązań. Decyzja o przedłużeniu zaniechania poboru podatku jest zatem wyjściem im naprzeciw i stanowi korzystne rozwiązanie dla tysięcy osób w kraju” – powiedział dyrektor Przemysław Szymczyk.

Zgodnie z wykazem prac legislacyjnych nowe przepisy mają wejść w życie 17 lutego br. (PAP)

autor: Marek Siudaj

