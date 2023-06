Rząd przedłuża okres dopłat do sprzedanych zbóż do 15 lipca - poinformował minister rolnictwa Robert Telus.

fot. Ivan Kuzkin / / Shutterstock

"Uzgodniłem z premierem, że przedłużamy okres dopłat do 15 lipca. To znaczy ci, którzy sprzedadzą zboże do 15 lipca otrzymają dopłaty" - powiedział.

Wcześniej okres dopłat obejmował sprzedających zboże do 30 czerwca.

Dodał też, że skupiono ok. 70 proc. nadmiarowego zboża.

Program pomocowy zaaprobowany przez KE dotyczy wypłacania pomocy dla rolników między 15 kwietnia a 30 czerwca - jeśli ktoś sprzedał pszenicę między 15 kwietnia a 15 maja, to kwota dopłaty wynosi 2200 zł do ha pszenicy. Od 15 maja do 30 czerwca to jest 3025 zł do ha pszenicy. (PAP Biznes)

map/ ana/