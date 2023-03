Podatek od nadzwyczajnych zysków. Sasin zdradza, które branże obejmie

A jednak będzie podatek od ekstrazysków. - Rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków od spółek górniczych i paliwowych - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że trzeba jednak też uwzględnić plany inwestycyjne związane z transformacją energetyczną.

Sasin, pytany w Radiu Plus, czy będzie podatek od nadmiarowych zysków, odpowiedział: "Będzie, pracujemy nad tym".

Tym samym temat znów wraca po tym, jak pod koniec września zatrząsł kursami akcji na GPW i został po kilku tygodniach odłożony do, jak się okazuje, "zamrażarki", a nie wyrzucony do kosza. Dezorientująca narracja trwała także w lutym 2023 r. kiedy w mediach pojawiły się kolejne spekulacje serwowane najpierw przez portal "Wysokie Napięcie" i doprowadzające do spadków np. cen akcji JSW nawet o 11,6 proc. Wtedy po sesji Ministerstwo Klimatu oświadczyło, że nie prowadzi jednak takich prac. Ministerstw i ministrów jest jednak bez liku i początek marca przynosi kolejną odsłonę sagi pod tytułem "windafall tax" w Polsce.

Reakcja inwestorów była natychmiastowa. Kurs JSW tracił po godz. 10.00 ponad 5,7 proc. Akcje KGHM-u taniały o 2,5 proc. PKN Orlen największa spółka w WIG20, której w tym tygodniu walory mocno rosły po ogłoszonych planach dywidendowych, taniała o 2,2 proc. Cały indeksy blue chipów był pod kreską o 1,3 proc.

Podatek od nadmiarowych zysków. Te branże obejmie

W audycji z 2 marca Jacek Sasin wskazał, że spółki energetyczne praktycznie już zostały pozbawione nadmiarowych zysków, gdyż będą one pokrywać koszt regulacji zamrażających ceny energii.

"Jest kwestia spółek górniczych, bo część tych spółek na mocno rosnącej cenie węgla zarobiła bardzo dużo. Głównie chodzi tu o węgiel koksujący. Zyski JSW były rekordowe w zeszłym roku, zapowiadają się rekordowe w tym roku. I jest kwestia Orlenu, czyli przerobu ropy naftowej" - powiedział Sasin.

Jak poinformował, prace toczą się w ministerstwie klimatu, we współpracy z ministerstwem finansów i ministerstwem aktywów państwowych.

Na początku lutego było o ten podatek pytane Ministerstwo Klimatu i Środowiska. "Nie prowadzimy prac dot. nadmiarowych zysków od branży węglowej i naftowej - przekazał wtedy resort.

"Pracujemy nad stworzeniem mechanizmu, który by wyrównał te dysproporcje, czyli zyski, które wynikają nie z rozszerzenia działalności, ale ze wzrostów cen" - powiedział zaś teraz wicepremier.

Obejmie też rok 2022

Dodał, że rozwiązania będą wkrótce podane do wiadomości, projekt może być gotowy w marcu.

"Prawdopodobnie, nie chcę tego przesądzać, te rozwiązania obejmą też rok poprzedni" - powiedział Sasin.

"Pamiętajmy, że nie możemy tych spółek ostrzyc jak owce, do gołej skóry, bo potrzebujemy też inwestycji. Orlen zamierza zainwestować ogromne pieniądze np. w offshore. (...) Jeśli chcemy transformacji energetycznej, to trzeba zainwestować ogromne środki. (...) Musimy balansować" - dodał wicepremier.

Portal WysokieNapiecie.pl informował także na początku lutego, że zaczęły się nieoficjalne konsultacje z częścią branży w sprawie ewentualnego wprowadzenia takiego podatku. Portal przypomniał, że podatek od nadmiernych zysków spółek zajmujących się wydobyciem i rafinacją ropy naftowej oraz wydobyciem węgla został przyjęty przez Radę UE rozporządzeniem w październiku 2022 r., a danina dotyczy firm, które notują 75 proc. przychodów ze sprzedaży ropy lub jej rafinacji, węgla oraz koksu. Stawka podatku to 33 proc. od dochodu, który przekracza 20 proc. średniego dochodu z lat 2018-22.

Jednocześnie w tym samym czasie premier mówił: Cała Europa wręcz zachęca do opodatkowania tzw. nadmiarowych zysków; także my wprowadzamy mechanizmy o charakterze daniny na najbogatsze firmy energetyczne, wśród nich są producenci energii z OZE - powiedział, odnosząc się do zastrzeżeń portugalskiej firmy z sektora OZE.

Podobny podatek w zeszłym roku wprowadzili nasi sąsiedzi - Czesi.

Michał Kubicki, współpraca KWS, PAP