Rząd "poprawił" składkę zdrowotną. Ale nie wszyscy zyskują po równo

Uchwalona 9 lutego br. nowelizacja "Polskiego ładu" jest zasadniczo korzystna dla przedsiębiorców, bo zbliża podstawę wymiaru składki zdrowotnej do dochodu podatkowego. Ale nie wszyscy zyskują po równo - podaje wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta zauważa, że "ci, którzy przed 2022 r. otrzymywali dotację do zakupu (lub wytworzenia) środka trwałego, znajdą się w gorszej sytuacji, niż gdyby tego dofinansowania nie mieli". "Zawsze jednak jest coś za coś. Mowa o nowelizacji z 9 lutego 2022 r. kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej również zmiany w zakresie obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaczną one obowiązywać już następnego dnia po ogłoszeniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw (w przeciwieństwie do pozostałych jej przepisów, które wejdą w życie dopiero po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia). Nowelizacja powinna zostać opublikowana najpóźniej dzisiaj" - czytamy.

Dziennik podaje, że "zmiany w zakresie składki zdrowotnej są zawarte w art. 10 art. 35 i art. 36 nowelizacji". "Dotyczą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)" - wyjaśnia.

Według "DGP, "celem jest zbliżenie podstawy wymiaru tej składki do dochodu podatkowego". "Ustawodawcy nie udało się zrobić tego od razu, 1 stycznia br., w rezultacie powstał olbrzymi problem z towarami handlowymi i środkami trwałymi kupionymi przed wejściem w życie Polskiego ładu" - stwierdza.

Jak dodaje, "przedsiębiorcom groziło, że jeśli teraz je sprzedadzą, to zapłacą składkę zdrowotną od przychodu ze zbycia, a nie od dochodu". "W Polskim ładzie nie uwzględniono bowiem ani przepisów o remanencie (co ma znaczenie przy sprzedaży towarów handlowych), ani odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, dokonanych i zaliczonych do podatkowych kosztów przed 2022 r." - informuje. (PAP)

