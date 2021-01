Rząd planuje konsolidację PKS-ów

Szczepionki Moderny są już w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych

Pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło już do Polski. W najbliższych dniach będą wydawane do szpitali - powiedział PAP we wtorek prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dodał, że szczepionki przeciw COVID-19 są już przekazywane także do szpitali tymczasowych.