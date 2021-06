Rząd odsuwa zmiany w OFE. Nowa propozycja likwidacji wkrótce

Kwestia OFE poczeka do kolejnego roku? Debata na GPW

Kwestia OFE powinna zostać rozwiązana jak najszybciej, jednak może to nie nastąpić w tym roku - ocenili uczestnicy czwartkowej debaty na GPW o perspektywach oszczędzania Polaków. W odniesieniu do PPK zasugerowali, że większy nacisk powinien być nałożony na to, żeby do programu przekonać pracodawców, a nie samych pracowników.