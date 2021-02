Rząd obraduje m.in. w sprawie rozszerzenia Tarczy Finansowej 2.0

fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

We wtorek po godz. 11 rozpoczęło się posiedzenie rządu, który zajmie się rozszerzeniem listy działalności wspieranych z Tarczy Finansowej 2.0 m.in. o naukę języków obcych, kluby sportowe czy sprzedaż hurtową odzieży i obuwia; ministrowie omówią też projekt uchwały ws. polityki energetycznej.

Tarcza Finansowa 2.0. ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom przyznanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Chodzi o branże, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

W projekcie noweli uchwały ws. Tarczy Finansowej 2.0 rekomenduje się, by program pomocowy rozszerzyć o kolejne działalności gospodarcze - zgodnie z kodami PKD. Po zmianie uchwały mają to być: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), nauka języków obcych (85.59.A), działalność klubów sportowych (93.12.Z) oraz pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).

Wartość pomocy dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej 2.0, to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników. Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów, to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Rząd ma się też zająć projektem uchwały ws. Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Projekt zakłada, że trzy główne obszary PEP to: sprawiedliwa transformacja, budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza.

W projekcie, po zakończonych jesienią 2020 r. konsultacjach, za globalną miarę realizacji celu PEP2040 przyjęto takie wskaźniki jak: nie więcej niż 56 proc. węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., a w 2040 r. do 28 proc. To scenariusz niskich cen uprawnień do emisji CO2. W przypadku realizacji ścieżki wysokich cen, udział węgla w produkcji prądu mają być niższe: 37 proc. w 2030 r. i 11 proc. w 2040 r.

Przewiduje się na rok 2030 co najmniej 23 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, w tym co najmniej 32 proc. w produkcji energii elektrycznej, co najmniej 14 proc. w transporcie i 28 proc. w ciepłownictwie.

PEP zakłada też wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r., ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30 proc. do 2030 r. oraz wzrost efektywności energetycznej o 23 proc. do 2030 r. w stosunku do prognoz zużycia energii pierwotnej z 2007 r.

Ministrowie omówią także projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym, który zakłada wydłużenie - w związku z pandemią - trwania Narodowego Spisu Powszechnego 2021 o trzy miesiące, czyli do 30 września 2021 r.

Zgodnie z ustawą o NSP, dane od osób fizycznych będą zbierane przede wszystkim tzw. metodą obowiązkowego samospisu internetowego, która polega na udzieleniu odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS. Jeżeli osoby fizyczne nie będą mogły dokonać samospisu internetowego, dane od nich będą zbierane metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego.

Narodowy spis powszechny to jedyne badanie na terenie Polski, realizowane co 10 lat, które dostarcza administracji publicznej, organom rządowym, instytucjom naukowym i badawczym czy ośrodkom analitycznym pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno-społecznej oraz ekonomicznej naszego kraju. Obowiązek przeprowadzenia spisu powszechnego wynika też z międzynarodowych zobowiązań Polski, m.in. przepisów UE.

Rząd zajmie się także projektem nowelizacji Prawa oświatowego, który zakłada wprowadzenie systemu monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów.

Ministrowie omówią również projekt noweli ustawy o transporcie kolejowym, który dostosowuje przepisy krajowe do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE w zakresie wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym oraz stosowania zasad dotyczących systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ mrr/