Rząd nie rozważa dobrowolnych składek na ZUS dla firm

Rząd nie rozważa wprowadzenia możliwości odprowadzania dobrowolnych składek na ZUS - powiedział na konferencji prasowej wicepremier, szef resortu rozwoju i pracy Jarosław Gowin.

"Jeżeli chodzi o dobrowolny ZUS (dla przedsiębiorców - PAP), to rząd nie rozpatruje takiej możliwości" - powiedział Gowin.

"Będę rekomendował Radzie Ministrów (...), by ewentualne następne gospodarcze obostrzenia były poprzedzone innymi decyzjami dotyczącymi kontaktów towarzyskich czy kontaktów społecznych, pozazawodowych" - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Dodał, że w ocenie resoru "polskie firmy i działalność zawodowa w minimalnym stopniu przyczyniają się do wzrostu liczby zachorowań". Podkreślił, że dzieje się tak dlatego, iż przedsiębiorcy w ostatnim półroczu wprowadzili "bardzo wysokie standardy sanitarne".

Gowin przyznał, że mogą zostać wprowadzone "jeszcze bardziej wyśrubowane obostrzenia". "Trzeba pozwolić oddziaływać tym nowym rozwiązaniom, ocenić ich wpływ na poziom epidemii w ciągu najbliższych kilkunastu dni" - dodał.

Minister apeluje do przedsiębiorców o ratowanie miejsc pracy

“Chciałbym podziękować Radzie Przedsiębiorczości za apel, który jest wyrazem odpowiedzialności nie tylko za przyszłość polskich firm i przyszłość miejsc pracy i pracowników zatrudnionych w tych firmach. To jest apel będący wyrazem odpowiedzialności za całe polskie społeczeństwo, za bezpieczeństwo zdrowotne, za bezpieczeństwo gospodarcze, ponieważ służba zdrowia i gospodarka stanowią system naczyń połączonych” - powiedział Gowin.

“Wierzę, że ten apel przyczyni się do tego, że zdołamy uniknąć negatywnego scenariusza. Ale gdyby scenariusz negatywny stał się konieczny, to na dłuższą metę zagrażałoby to nie tylko kondycji gospodarczej, nie tylko poziomowi życia, ale wręcz zdrowotności polskiego społeczeństwa” - dodał.

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała w poniedziałek o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych, w miejscach pracy, co pozwoli uchronić Polskę przed zamknięciem gospodarki.

Według Rady Przedsiębiorczości zamknięcie gospodarki spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy, dlatego trzeba temu przeciwdziałać, podchodząc do kwestii sanitarnych ze szczególną odpowiedzialnością.

Negocjacje z KE ws. instrumentów pomocowych dla firm

Rząd liczy na zakończenie negocjacji z KE ws. nowych instrumentów pomocowych dla firm dotkniętych lockdownem na przełomie listopada i grudnia - powiedział na konferencji prasowej wicepremier, szef resortu rozwoju i pracy Jarosław Gowin.

"Liczymy na to, że na przełomie listopada i grudnia te rozwiązania zyskają akceptację Komisji Europejskiej. Wtedy będziemy gotowi z rozwiązaniami legislacyjnymi, tak by wszystkie te rozwiązania weszły w życie najpóźniej od 1 stycznia 2021 r." - powiedział Gowin.

W ramach nowego pakietu pomocowego dla gospodarki w związku ze wdrożeniem nowych obostrzeń epidemicznych rząd zaproponował rozwiązania, które wymagają zgody Komisji Europejskiej. Wśród nich znajdują się:

dofinansowanie kosztów stałych – jeśli przychody firmy z branży objętej restrykcjami nie są wystarczające do pokrycia kosztów stałych, przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie do 70 proc. ich wysokości przy spadku przychodów o 30 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem;

umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP – rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy korzystali już z tarczy Finansowej PFR dla MŚP, ale ich sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi – subwencja, którą otrzymali, może zostać umorzona przy spadku dochodów o 30 proc. rok do roku;

tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – przedłużamy do marca 2021 r. program dla dużych firm i zmieniamy zasady liczenia szkody z powodu COVID-19 z pożyczek preferencyjnych;

Pożyczki długoterminowe z gwarancją – przedsiębiorca będzie mógł wziąć pożyczkę na 6 lat z - gwarancją de minimis dla MŚP i gwarancją płynnościową dla dużych firm.

