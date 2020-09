Rząd nie planuje przedłużania programów pomocowych dla firm w ramach tarcz antykryzysowych

fot. Hubert Mathis / ZUMA Press

Biorąc pod uwagę brak lockdownu na większą skalę, rząd nie planuje przedłużania lub ponownego wprowadzenia programów pomocowych dla firm w ramach tzw. tarcz – powiedziała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Emilewicz, zapytana czy rząd planuje przedłużenie programów pomocowych dla firm powiedziała: „Nie planujemy w tej chwili. Biorąc pod uwagę, że nie mamy lockdownu, nie mamy żadnego sektora, który dziś jest wyłączony w trybie ustawowym. Nie planujemy dziś, nie przygotowujemy przedłużenia tych instrumentów, które działały w kwietniu, maju, czerwcu”.

„Dziś mówimy o instrumentach, które będą uruchomieniem środków płynnościowych, ale w inny sposób - czy to za sprawą zamówień publicznych, czy to za sprawą Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy też za sprawą ulg podatkowych jakie przygotowujemy w ramach ulgi na robotyzację i automatyzację” - dodała.

Rząd chce wysłać pierwszą wersję Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej w drugiej połowie października – poinformowała podczas środowej konferencji prasowej wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

„Jesteśmy w stałym dialogu z Komisją Europejską. KE dopiero w ubiegłym tygodniu wysłała swoje wytyczne do co zasad finansowania poszczególnych projektów. Chcielibyśmy w drugiej połowie października móc wysłać pierwszą wersję naszego planu do KE” – powiedziała Emilewicz.

„Chcemy, aby wynegocjowane środki na wsparcie polskiej gospodarki zaczęły pracować w gospodarce już przyszłym roku. Mówimy o kwocie nieco ponad 60 mld euro, z czego 23 mld to dotacje, z których 8 proc. – jeśli się dobrze przygotujemy, będzie mogło trafić do polskiej gospodarki już w II kw. przyszłego roku” – dodała.

Emilewicz zaznaczyła, że środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy mają trafić m.in. na transformację energetyczną i cyfryzację.

„Te środki mają po pierwsze zazielenić gospodarkę, przyspieszyć, pomóc nam w transformacji energetycznej. Z drugiej strony są one bardzo mocno cyfrowe – około 20 proc. wszystkich środków powinno przełożyć się na ucyfrowienie, zarówno polskiej administracji, jak i sektora prywatnego” – powiedziała.

„Nasze projekty to te związane z rozwojem energetyki odnawialnej, w sektorze prosumenckim, związane z udostępnianiem czystej i taniej energii dla odbiorców indywidualnych. To także projekty, które wpisują się w nową falę renowacji, która ma dotyczyć budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w całej Europie. Wśród inwestycji, które chcielibyśmy, aby w Polsce się pojawiły są te, które wiążą się z bezpieczeństwem lekowym Polaków. Przygotowaliśmy projekt związany z budową w Polsce hubu biotechnologicznego” – dodała.

Wicepremier powiedziała, że MR chce poddać przygotowane projekty pod konsultacje społeczne.

„Krajowy Plan Odbudowy wymaga akceptacji, zrozumienia i przejęcia pałeczki przez społeczeństwo i przez sektora prywatny. W Ministerstwie Rozwoju przygotowaliśmy pakiet projektów, które będą stanowić część całego Krajowego Planu Odbudowy, poddajemy je pod konstruktywną krytykę i chcemy je skonsultować. Jesteśmy także otwarci na nowe propozycje” – powiedziała Emilewicz. (PAP Biznes)

