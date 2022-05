Rząd na rynku pracy pomaga "swoim" i bezrobotnym [Raport]

Sasin: Polacy będą zarabiać tyle co Niemcy. Doprowadzimy do tego

Wszędzie paliwo jest droższe, niekiedy litr benzyny kosztuje ponad 11 zł, a w Polsce nieco ponad 7. To znacząca różnica. (...) Absolutnie do minimum ścięliśmy podatki pośrednie, akcyzę, czyli to, co państwo może zrobić. Niżej już nie zejdziemy - powiedział wicepremier Jacek Sasin w Interii.pl.