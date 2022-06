Rząd ma pomysł na drogi i niedostępny węgiel. Minister Moskwa podała szczegóły

fot. Michał Dyjuk / / FORUM

Aby zwiększyć dostępność, przekierujemy cały polski węgiel - przy zwiększeniu wydobycia - do sklepów, składów Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - zapowiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że rząd wspomoże sprzedawców oferujących węgiel po "akceptowalnej cenie".

Szefowa MKiŚ na wtorkowej konferencji wraz z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem zwróciła uwagę na problem z dostępnością węgla w sklepie Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Jak poinformowała, aby więcej węgla mogło trafić do gospodarstw domowych, "przekierujemy cały polski węgiel, jaki jest dostępny - zwiększając też wydobycie - właśnie do PGG, za pomocą sklepu, za pomocą składów, za pomocą pośredników".

Minister dodała, że w ostatnim czasie niektórzy pośrednicy wykorzystali trudną sytuację do spekulacji cenowych, podwyższając cenę za węgiel. Moskwa powiedziała, że konsumenci powinni korzystać z oferty wiarygodnych dostawców.

Minister mówiła także, że rząd wspomoże też sprzedawców, którzy będą oferować węgiel po "akceptowalnej cenie". "Wprowadzimy w najbliższych dniach rozwiązanie ustawowe, które będzie kompensowało tym podmiotom, które zdecydują się po cenie akceptowalnej - na dzisiaj to jest ta cena, którą oferuje PGG, cena najniższa na rynku. Jeśli te podmioty zdecydują się po takiej cenie dostępne zapasy przekazać do odbiorców indywidualnych, zapewnimy im kompensatę. O kwotach będziemy mówili w najbliższych dniach" - poinformowała.

Szefowa resortu klimatu zachęciła do korzystania z np. z programu "Czyste powietrze", dzięki któremu można przeprowadzić termomodernizację domu, wymienić źródło ogrzewania, zainstalować panele fotowoltaiczne, co z kolei pozwoli ograniczyć zużycie węgla. Podkreśliła, że maksymalne wsparcie sięgać może nawet 69 tys. zł.

„Wszystko, co mamy i co będzie dostępne dla gospodarstw domowych, będzie przekierowane do polskich gospodarstw. To pozwoli nam zachować dostępność węgla i zapewnić kontrolę nad ceną” - zapowiedziała we wtorek podczas konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak dodała, trwają prace nad tym rozwiązaniem, które będzie „sukcesywnie lepsze z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień”. „Każde gospodarstwo przed sezonem grzewczym będzie miało dostępny węgiel” – stwierdziła.

Przypomniała także o możliwości składania wniosku o dodatek osłonowy, w ramach którego gospodarstwa domowe używające węgla do opalania mogą uzyskać wsparcie, a maksymalna kwota to 1,4 tys. zł.

Minister Anna Moskwa odniosła się także do zapisów w Krajowym Planie Obudowy, w ramach których Polska musi wprowadzić rozwiązania zachęcające do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów.

„Na dzisiaj jest to ogólny zapis, będący raczej elementem zachęty do zakupów aut elektrycznych niż wprowadzania dodatkowych opłat za auta spalinowe. To rozwiązanie miałoby wejść w życie w 2024 r. w przypadku nowego samochodu, tam byłaby dodatkowa opłata za auto spalinowe, uzależniona od jego emisyjności, a w 2026 r. dodatkowa opłata za auto spalinowe” – powiedziała Anna Moskwa.

Jak mówił rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, „system można zbudować w sposób dwojaki – podwyższania opłat za auta spalinowe i obniżania opłat oraz wprowadzania zachęt w przypadku aut elektrycznych”.

„My od początku mówiliśmy, że wybieramy drugi wariant, czyli wariant obniżania opłat i wprowadzania obniżki za auta elektryczne” – powiedział Piotr Müller.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski informował we wtorek na antenie Polsat News, że program wsparcia dla ogrzewających domy węglem ma być ogłoszony w ciągu kilku dni. Stwierdził, że rząd chce dać Polakom jak najszybciej poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o możliwość zakupu węgla na okres grzewczy. Doprecyzował, że program wsparcia ogrzewających domy węglem będzie ogłoszony w ciągu kilku dni i że będzie mowa o kwocie "bliżej 1000 zł za tonę" węgla.

"Zakres działań potem definiuje projekt. Jak już będę podjęte decyzje, projekt będzie szybko do napisania i szybko przeprocedowany. Najważniejsze, by kierownictwo polityczne rządu i PiS podjęło działania co do kierunku. Chociaż kierunek jest oczywisty: zapewnienie Polkom możliwie taniego węgla na sezon grzewczy w tych warunkach wojennych" - powiedział Patkowski.

Michał Boroń, Marek Siudaj