Rząd zapowiedział likwidację ulgi abolicyjnej. Oznacza to, że niektórzy Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższe podatki.

Ulga abolicyjna polega na umorzeniu określonej części bądź całości podatku w określonych sytuacjach. Obecnie najczęściej stosowana jest w kontekście rozliczania podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą. Te zwykle przekraczają kwotę 8 tys. zł. Likwidacja ulgi, zapowiedziana przez rządzących, spowoduje, że osoby pracujące w niektórych krajach będą musiały zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a tym zapłaconym np. w Wielkiej Brytanii.

Nasza czytelniczka Pani Anna wszystkie swoje dochody uzyskuje w Wielkiej Brytanii. Tam też płaci podatek dochodowy. W Polsce obecnie nie musi w ogóle płacić podatku z tego tytułu. To się zmieni po likwidacji ulgi abolicyjnej. Zmiany miałyby obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r., a więc podatniczka odczuje je w zeznaniu składanym do końca kwietnia 2022 r. Po likwidacji ulgi abolicyjnej Pani Anna będzie musiała zapłacić w Polsce różnicę między podatkiem w Polsce a podatkiem zapłaconym w Wielkiej Brytanii. Trzeba zaznaczyć, że często pracownicy w Wielkiej Brytanii nie płacą podatku dochodowego - aktualnie kwota wolna od podatku wynosi tam około 61 tys. zł.

Wprowadzane przez Ministerstwo Finansów zmiany sprawią, że Polacy uzyskujący dochody za granicą zobowiązani będą do zapłaty wyższego podatku w Polsce za 2021 r. Ponadto likwidacja ulgi abolicyjnej może wpłynąć na zwiększenie zobowiązań podatkowych osób pracujących za granicą, które nadal pozostają polskimi rezydentami podatkowymi. Zmiany obejmą rezydentów w takich krajach jak: Wielka Brytania, Austria, Irlandia, ZEA, Stany Zjednoczone, Rosja czy – w tych państwach podatek jest niższy od podatku dochodowego w Polsce. Ci podatnicy będą zobowiązani do dopłacenia różnicy polskiemu fiskusowi.

Ministerstwo Finansów liczy, że likwidacja ulgi może przynieść dodatkowe wpływy do budżetu w wysokości 210 mln zł. Około 67 tys. osób korzysta z ulgi abolicyjnej - z tej grupy niemal 2/3 (41 tysięcy) osiąga dochody poniżej ustalonego przez MF progu.

Kogo dotknie likwidacja ulgi abolicyjnej?

Wprowadzane przepisy dotkną, tzw. polskich rezydentów podatkowych. Są nimi osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce i spełniające jeden z tych warunków:

posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Więcej podatku zapłacą Ci podatnicy, którzy pracują m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Izraelu, na Słowacji, w Nowej Zelandii, Belgii, Norwegii, Portugalii i Singapurze. Podatnicy ci szczególnie odczują zmianę, jeśli ich dochód był za granicą zwolniony z podatku, bo będą musieli zapłacić podatek powyżej kwoty 8 000 zł (17 proc. PIT do 85 528 zł, a powyżej tej kwoty – 32 proc. podatku). Jeśli natomiast zapłacony za granicą podatek był niższy, to zobowiązani będą do zapłaty różnicy.

Kraje, z których dochody za 2021 rok trzeba będzie rozliczyć na nowych zasadach:

Wielka Brytania

Irlandia

Finlandia

Izrael

Japonia

Litwa

Nowa Zelandia

Słowacja

Norwegia

Belgia

Kanada

Dania

Australia

Austria

Słowenia

Kto nie zapłaci wyższych podatków?

Usunięcie ulgi abolicyjnej nie będzie miało wpływu na podatników zarabiających w Niemczech, na Malcie czy na Cyprze, bo dla rozliczenia ich dochodu stosowana jest korzystniejsza metoda wyłączenia z progresją.

Na czym polega abolicja podatkowa?

Ulga abolicyjna polega na umorzeniu określonej części bądź całości podatku w określonych sytuacjach. Obecnie najczęściej stosowana jest w kontekście rozliczania podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą.

Abolicja podatkowa PIT to metoda, która pozwala uniknąć wyższego opodatkowania mimo zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia przy rozliczaniu dochodów z zagranicy.

Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej nie została uzależniona przez ustawodawcę od tego, czy ww. dochody osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła, tj. w państwie, w którym podatnik je uzyskuje. Nie ma też znaczenia, czy Polska zawarła, czy nie zawarła z tym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najważniejsze jest to, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego. Metoda ta ma również zastosowanie w przypadku, gdy z danym państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Odliczenia nie stosuje się jedynie w przypadku, gdy określone dochody uzyskane zostały w krajach na terytorium wymienionych w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. raje podatkowe.

Kto może korzystać z ulgi abolicyjnej?

Ulga, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym dotyczy osób, uzyskujących dochód poza terytorium RP z takich źródeł jak:

stosunek pracy,

służbowy stosunek pracy,

spółdzielczy stosunek pracy,

praca nakładcza,

działalność wykonywana osobiście,

działalność gospodarcza,

prawa majątkowe w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.

Nie dotyczy ona zaś dochodów uzyskiwanych np. z najmu, emerytury, kapitałów pieniężnych czy sprzedaży nieruchomości.

Ulgę abolicyjną odlicza się od podatku na formularzu PIT-ZG, w którym wykazuje się przychody zagraniczne. Ponadto ulgę abolicyjną ujmuje się w podstawowej deklaracji podatkowej (PIT-28, PIT-36, PIT-36L), a także w załączniku PIT/O.

Co zmienią nowe przepisy?

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu Ministerstwa Finansów, zostanie wprowadzona kwota wolna od podatku w wysokości 8000 zł. Ministerstwo Finansów wskazuje, że wszyscy podatnicy będą̨ zatem mogli dalej korzystać z ulgi abolicyjnej, przy czym kwota odliczenia od podatku dochodowego z tego tytułu nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł.

Nierówne przepisy – zależne od kraju w którym podatnik uzyskuje dochody

Wprowadzone w tym kształcie przepisy doprowadzą do zróżnicowania podatników zarabiających za granicą. Podatnicy, którzy pracują w Hiszpanii, Francji czy Niemczech nadal będą korzystać z metody wyłączenia z progresją. Jednak Polacy, którzy pracują w Holandii, Belgii czy w Wielkiej Brytanii będą musieli opodatkować dochody z zagranicy w Polsce i dopłacić podatek według polskiej skali.