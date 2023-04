Rząd kusi przedsiębiorców. Przed wyborami proponuje ułatwienie w prowadzeniu działalności

Przedsiębiorcy są raczej zapomnianą grupą wyborców, tymczasem Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pakiet zmian mający ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Co ma się zmienić?

Przedsiębiorcą w Polsce nie jest łatwo być. Częste zmiany przepisów, w szczególności podatkowych, obowiązkowy ZUS liczony od wysokości średniej krajowej, a nie faktycznych przychodów, to tylko część bolączek. Ministerstwo Rozwoju w roku wyborczym chce jednak wprowadzić szereg zmian, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom.

Biznes dla małoletnich

Jak wynika z zapowiedzi ministerstwa, biznes będą mogły prowadzić osoby niepełnoletnie. Pod warunkiem że wyrazi na to zgodę sąd rodzinny. Młody przedsiębiorca nie będzie musiał wtedy spoglądać na swoich rodziców i opiekunów.

"Proponujemy szereg zmian w Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego i Prawie przedsiębiorców, które w jasny sposób określą procedurę, na podstawie której osoby małoletnie będą mogły podejmować i wykonywać za zgodą sądu opiekuńczego, działalność gospodarczą lub zawodową" - wyliczyło MRiT.

Sukcesja obejmie koncesję na alkohol

Kolejna ważna zmiana dotyczy koncesji na sprzedaż alkoholu. Proponuje się, by koncesja przechodziła na kolejnego właściciela sklepu, bez konieczności ponownego ubiegania się o nią w urzędzie, jak ma to miejsce obecnie.

Jednak to nie jedyne zmiany dotyczące sukcesji w firmach. Łatwiejszy ma być również dostęp do rachunku bankowego - zarządca sukcesyjny ma z niego korzystać na takich samych zasadach jak przedsiębiorca. Łatwiej ma być też ustanowić takiego zarządcę - obniżony ma bowiem zostać procentowy udział spadkobierców niezbędnych do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, z 85 proc. do 75 proc.

Polityczne licytacje - "kto da więcej"

O tym, że wybory zbliżają się nieubłaganie, świadczy licytowanie się liderów politycznych "kto da więcej".

W połowie marca propozycje programowe dla przedsiębiorców ogłosił Donald Tusk. Poza likwidacją urzędów skarbowych proponował on także:

płatność podatku przez firmy z sektora MŚP w momencie otrzymania pieniędzy od kontrahenta, a nie wystawiania faktury,

dłuższe vacatio legis zmian podatkowych, ale generalnie nowe regulacje miałyby być ustalane w ciągu 100 pierwszych dni nowej kadencji i obowiązywać do jej końca,

9 proc. składki zdrowotnej odliczanej od podstawowej działalności firmy, a nie od dochodu,

w małych firmach do 9 pracowników "chorobowe" byłoby wypłacane przez ZUS już od pierwszego dnia zwolnienia.

Wśród zmian proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju wskazać można na cyfryzację - dokumentów papierowych ma być też mniej. Ma być to możliwe dzięki "wprowadzeniu możliwości doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach np. płyta CD, pendrive". "Przyczyni się to do dalszej cyfryzacji i przyspieszenia postępowań" - podaje Ministerstwo.

Propozycje ułatwień dla przedsiębiorców trafiły do uzgodnień i konsultacji. Potrwają one do 4 maja 2023 r. Uwagi i opinie można zgłaszać na adres pakiet.ulatwien@mrit.gov.pl.

