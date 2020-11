Rząd kupuje limuzyny z funduszy UE. Europoseł domaga się wyjaśnień

Parlament Europejski

Europoseł Łukasz Kohut (Wiosna, S&D) skierował do Komisji Europejskiej pytanie dotyczące przetargu na zakup 308 pojazdów dla administracji rządowej, który ma zostać sfinansowany z wykorzystaniem Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Europoseł pyta KE m.in., czy została ona powiadomiona przez polski rząd o takim przeznaczeniu środków Funduszu, a także czy zdaniem KE takie wydatkowanie środków jest zgodne z przeznaczeniem tego funduszu.

Jak poinformował w poniedziałek PAP dyrektor biura krajowego europosła Konrad Zych, Kohut skierował swoje pytanie w formie tzw. pytania priorytetowego, wymagającego odpowiedzi na piśmie.

Europarlamentarzysta z woj. śląskiego w pytaniu nawiązał do doniesień medialnych (z sobotniej „Gazety Wyborczej”; tego samego dnia materiał opublikował też m.in. „Fakt”), z których wynika, że 19 października rząd ogłosił przetarg na realizację projektu „Wsparcie logistyczne w zakresie udzielania pomocy socjalnej II”.

W przetargu tym Centrum Obsługi Administracji Rządowej przewidziało zakup łącznie 308 różnych pojazdów dla polskiej administracji rządowej.

Jak napisał sobotni „Fakt”, obok samochodów osobowych mają zostać kupione suv-y z napędem na cztery koła, furgonetki i busy. „W niektórych autach mają być ksenonowe reflektory, przyciemniane szyby, podgrzewane fotele, podłokietniki, alufelgi" – napisała gazeta, która uściśliła też, że pojazdy mają trafić m.in. do resortów: finansów, spraw zagranicznych, zdrowia i obrony narodowej.

„Gazeta Wyborcza” podała ponadto, że zakup ma zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej.

Do tego wątku odwołał się w wystąpieniu do KE europoseł Kohut. Jak napisał, celami tego funduszu „jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej".

„Wśród odrzucanych przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest organem odpowiedzialnym za wykorzystanie środków Funduszu w Polsce, projektów mających realizować jego cele, znajdują się takie projekty, jak projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka +Wspieramy uchodźców+ - zaznaczył Kohut.

W związku z powyższym europoseł zwrócił się do Komisji z pytaniem: czy KE została przez polski rząd poinformowana o przeznaczeniu środków z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej oraz czy zdaniem Komisji wydatkowanie środków z Funduszu jest zgodne z jego przeznaczeniem.

Kohut zapytał także, jakie było uzasadnienie polskiego MSWiA dla odrzucenia projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Wspieramy uchodźców”.

W sobotę "Fakt" zaznaczył, że podobny przetarg na zakup pojazdów dla administracji rządowej został już ogłoszony na początku roku, ale Kancelaria Prezesa Rady Ministrów się z niego wycofała, a decyzję w tej sprawie miał podjąć wówczas premier Mateusz Morawiecki.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ mok/