Rząd już wie, skąd weźmie pieniądze na TVP i Polskie Radio

Wiele wskazuje na to, że TVP i Polskie Radio nie zostaną bez pieniędzy. Rząd Donalda Tuska ma plan na ich awaryjne finansowanie do czasu, gdy nie uzyskają one pieniędzy z abonamentu rtv. Środki te zablokowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – informuje portal Wirtualnemedia.pl.

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie uznaje likwidatorów TVP, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych wyznaczonych przez Bartłomieja Sienkiewicza, obecnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dlatego w styczniu zamroziła wypłatę środków abonamentowych w wysokości 158 mln zł z transz, które miały zostać wypłacone w styczniu i na początku lutego. Natomiast tydzień temu zdecydowała się przekazać je do depozytu sądowego, gdyż jej zdaniem, to sąd powinien zdecydować, czy pieniądze te trafią do likwidatorów, czy zarządów, wskazanych przez zdominowaną przez Prawo i Sprawiedliwość Radę Mediów Narodowych.

Dotąd sądy w Warszawie nie wpisały do Krajowego Rejestru Sądowego likwidacji TVP i Polskiego Radia. Odmienne postanowienia zapadły wobec rozgłośni regionalnych.

Trzy sposoby na pieniądze dla mediów publicznych

Jak twierdzi Bogdan Zdrojewski, szef sejmowej komisji kultury i środków przekazu, jest już ustalony harmonogram i pieniądze dla mediów publicznych będą przekazywane w formie kolejnych transz – dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. Według niego nie można rozwiązać tego problemu drogą ustawową, zwłaszcza biorąc pod uwagę zapewnienia prezydenta Andrzeja Dudy, że będzie wszystko wetował.

Bogdan Zdrojewski zapewnił, że będzie kilka dróg finansowania mediów publicznych i że ich pracownicy mogą być spokojni, gdyż mimo obecnej postawy przewodniczącego KRRiT, zostaną zagwarantowane tymczasowe rozwiązania, które pozwolą na wyjście z tej sytuacji.

- Nie chcę wchodzić w detale, ponieważ najbardziej władnym w tej kwestii jest minister finansów, ale też być może po części minister kultury. To będzie mechanizm tymczasowy, wynikający z sytuacji nadzwyczajnej, czyli zawetowania ustawy okołobudżetowej przez prezydenta – powiedział Bogdan Zdrojewski, cytowany przez Wirtualnemedia.pl.

Pracownicy TVP i Polskiego Radia nie zostaną bez pieniędzy

Również Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że są trzy inne sposoby przekazywania pieniędzy mediom publicznym.

– Rząd Donalda Tuska skorzysta ze wszystkich prawnych możliwości i będą pieniądze na media publiczne - powiedział minister kultury. Według niego już „w przyszłym tygodniu pojawią się pierwsze tego oznaki, potem sukcesywnie w ciągu roku pieniądze nadal będą przekazywane. Znaleźliśmy na to sposób. Telewizja kosztuje, radia kosztują, ludzie muszą otrzymywać pensje. Pieniądze będą przekazywane w trybie normalnych decyzji administracyjnych - dodał.