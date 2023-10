"Rząd już musi ciąć wydatki". Borys przyznaje się do katastrofy budżetowej?

Tuż po wyborach, co nomen omen ze względu na liczby, nie jest zaskoczeniem, poznaliśmy dane odnośnie do deficytu budżetowego, określonego przez opozycję mianem "dziury Morawieckiego". Zdaniem ekspertów bez cięcia wydatków nie będzie możliwe zamknięcie budżetu. Co więcej, musi to zacząć robić obecny rząd.

Izabela Leszczyna z PO alarmowała na X (dawniej Twitter), że "PiS to oszuści: ukrywali przed wyborami, że w tegorocznym budżecie jest gigantyczna #dziuraMorawieckiego".

Odnosiła się tym samym do najnowszych danych z Ministerstwa Finansów w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2023 r. Deficyt budżetu na koniec września br. wyniósł 34,7 mld zł.

Ekonomista Rafał Mundry zwraca uwagę, że rok temu w tym samym czasie było 27,5 mld zł nadwyżki. I dodawał: "kończyło się pudrowanie budżetu jak cen 95tki na Orlenie. Przez lata wyciągnięto wydatki do funduszy celowych, ok. 300 mld. Już nie udają".

MF:

W końcu opublikowało dane budżetowe za sierpień i wrzesień



Deficyt budżetowy po wrześniu: 34,7 mld zł

Rok temu było 27,5 mld zł nadwyżki



Skończyło się pudrowanie budżetu jak cen 95tki na Orlenie. Przez lata wyciągnięto wydatki do funduszy celowych, ok 300 mld.

Pojawia się więc pytanie: co dalej? I odpowiedź jest jedna. Cięcia wydatków.

"To zgniłe jajo dla nowego rządu, ukrywane przez obecny rząd"

- Żeby zrealizować plan budżetowy, dochody podatkowe musiałyby wzrosnąć w ostatnich trzech miesiącach o 50 proc. Nie ma szans na realizację już znowelizowanego budżetu - zaznacza w TVN24 Sławomir Dudek, ekonomista i prezes Instytutu Finansów Publicznych.

I prognozuje, że "będziemy mieli jeszcze wielkie cięcie wydatków pod koniec roku, a rząd [Mateusza Morawieckiego - przypis red.] powinien bardzo szybko ujawnić społeczeństwu, gdzie zamierza ciąć.

- Do końca nie wiemy, kiedy będzie rząd, kiedy będzie nowy minister finansów. I będzie to chyba ciął rząd Morawieckiego, ale mogą to ogłosić dopiero w połowie grudnia - dodaje ekonomista. Zresztą sam się zdaniem ekonomisty przyznał w Wieloletnim Planie Finansów Państwa, który musiał przedstawić Brukseli. Można w nim przeczytać, że zaciskanie pasa jest przewidziane na 2 proc. PKB, czyli na 60-70 mld zł.

- Tylko nie powiedział tego obywatelom przed wyborami. Rząd PiS doszedł do ściany, napompował budżet, luka VAT rośnie, dochodów nie ma i martwcie się kolejni - podkreślał.

W swoim wpisie na X (dawnym Twitterze) był bardziej dosadny, określając to "zgniłym jajem dla przyszłego rządu".

- Dane potwierdzają, że #lukaVAT rośnie. W samym sierpniu #lukaVAT wg szacunków @IFP_OrgPL wyniosła co najmniej 2 mld zł. W całym roku wzrośnie do co najmniej 32 mld zł, to 4,5-krotnie więcej niż w 2021 r. Aby wykonać budżet w ostatnich 4 miesiącach VAT, musiałby rosnąć o prawie 25% r/r w każdym miesiącu. Musiałby się wydarzyć "podatkowy cud nad Wisłą" - ocenia.

Resort @MF_GOV_PL z opóźnieniem 32 dni opublikował dane budżetowe za sierpień.



Zaapelował także o pilny audyt stanu finansów publicznych. Co więcej, zwraca uwagę, że resort finansów zna już dane za wrzesień, ale ich nie publikuje.

Sławomir Dudek zwrócił także uwagę, że budżet to tak naprawdę skrawek finansów publicznych, bo od kilku lat setki miliardów złotych wyprowadzano poza niego do funduszy przy BGK i PFR, które w praktyce znajdują się poza jakąkolwiek kontrolą.

Borys do opozycji: Nie ma miejsca na nowe wydatki

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przyznaje, że nie ma możliwości zwiększenia wydatków, powołując się na wcześniej lekceważoną regułę wydatkową, czyli górny limit wydatków określony ustawą.

- Nie trzeba robić żadnych audytów. Jest reguła wydatkowa, każdy wie, że nie można dodawać żadnych nowych wydatków - dodawał w TOK FM Paweł Borys.

Na X napisał m.in. "Dziś mamy trudny wybór - albo reguła wydatkowa, albo węgiel, bezpieczeństwo firm i miejsc pracy, czy silna armia. Dlatego nie zgadzam się z krytyką zwiększonych wydatków na walkę z pandemią, kryzysem energetycznym i obronność z elastycznych funduszy celowych np. BGK, czy NFOŚ".

I dodaje" nie jestem zwolennikiem zwiększania zadłużenia, bo dług nie tworzy bogactwa, tylko akumulacja kapitału ludzkiego i finansowego. Ale jakie znaczenie ma, czy dług jest zaksięgowany na koncie budżetu centralnego, czy funduszu? Kluczowe jest rozwiązywanie problemów, nie księgowość".

To po co w ogóle uchwalać budżet?