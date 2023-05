Rząd hojny dla rolników. Dopłata do sprzedanej pszenicy podniesiona

Wsparcie do sprzedanych zbóż będzie udzielane wszystkim producentom do pierwszych 300 ha - poinformował minister rolnictwa Robert Telus.

fot. PhotoRK / / Shutterstock

"W okresie od 15 maja - to jest nowa sprawa, ze względu na to, że na światowych rynkach pszenica bardzo mocno tanieje w tej chwili jest rekordowo niska - dlatego wprowadzamy nową opłatę. To będzie dopłata do 3 tys. 25 zł. Do tony pszenicy będziemy dopłacać 550 zł. I z tego wyliczenia wychodzi 3 tys. 25 zł" - powiedział Telus.

Przypomniał, że było to 2200 zł. "Będziemy obserwować sytuację. Jeżeli cena na rynku będzie wzrastała, to tutaj będziemy na ten temat rozmawiać, żeby tę kwotę może zmniejszać. Ale na te chwile to jest 3 tys. 25 zł. I do 30 czerwca. Nie jak, było to do tej pory do 15 czerwca" - powiedział.

„Sytuacja na rynku rolniczym i na rynku zbóż jest dynamiczna, dlatego Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje, dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie” – powiedział w środę na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. „Wsparcie do sprzedanych zbóż we wszystkich formach będzie udzielane wszystkim rolnikom do pierwszych 300 ha” – zaznaczył minister.

Wyjaśnił, że ta sprawa została wynegocjowana z rolnikami ze Szczecina i z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Stwierdził, że chodzi o to, że jeśli rolnik ma 350 ha, to dopłaty uzyska do 300 ha.

„Kolejna zmiana – sprawa spółdzielni rolniczych. Zależy nam na tym, aby się rozwijały, zależy nam na tym, aby rolnicy współpracowali ze sobą w spółdzielniach, dlatego tutaj pomoc dla spółdzielni w tych dopłatach do zboża i nawozów będzie podzielona na członków spółdzielni. Jeśli spółdzielnia ma 5 członków, to te 300 ha będzie dotyczyło na każdego członka spółdzielni” – powiedział minister rolnictwa.

Dodał, że dopłaty do pierwszych 300 ha będą dotyczyć także nawozów. Powiedział ponadto, że rząd zdecydował o podwyższeniu - lub w niektórych wypadkach wprowadzeniu - pomocy do upraw. Wsparcie ma obejmować okres od 1 grudnia do 14 kwietnia.

Z infografiki zaprezentowanej podczas środowej konferencji prasowej wynika, że pomoc do uprawy pszenicy w woj. lubelskim i podkarpackim zostanie podniesiona do 1375 zł/ha z 825 zł/ha obecnie. Z kolei wsparcie do uprawy kukurydzy w tych województwach wyniesie 1750 zł/ha, podczas gdy wcześniej było to 1050 zł/ha.

Wsparcie do uprawy pszenicy w woj. małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim zostanie podniesiona do 1265 zł/ha z 825 zł/ha, zaś w przypadku kukurydzy do 1610 zł/ha z 840 zł/ha wcześniej. Pojawi się też dopłata do uprawy gryki, która wynieść ma 805 zł/ha w tych województwach.

W pozostałych województwach dopłaty do uprawy pszenicy będą wynosić 1100 zł/ha (wcześniej było 495 zł/ha), dopłata do kukurydzy wyniesie 1400 zł/ha (było 630 zł/ha), zaś dopłaty do gryki wyniosą 700 zł/ha. (PAP)

autor: Marek Siudaj

