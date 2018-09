Rząd dostrzegł, że polski przemysł potrzebuje pobudzenia technologicznego

W ostatnich latach produkcja przemysłowa w Polsce rosła jak na drożdżach – prawie najszybciej w UE (poza małymi krajami jak Łotwa czy Cypr). Ale z tym sukcesem wiąże się też jedno wyzwanie.

Mocno zwiększamy produkcję towarów relatywnie mało zaawansowanych technologicznie, co w przyszłości może utrudnić inwestycje w badania, rozwój, innowacje itd. Rząd to dostrzega i planuje taką zmianę polityki dotacji dla inwestorów, która będzie promowała nie tylko wielkość inwestycji, ale też ich zaawansowanie technologiczne. Pisał o tym "Puls Biznesu". To dobry kierunek – mało spektakularna polityka, ale istotna dla transferu technologii i wiedzy do Polski.

Relatywnie niskie zaawansowanie technologiczne polskiego przemysłu widać po wielu wskaźnikach. Można na przykład spojrzeć na podział branżowy. W ostatnich latach Polska była absolutnym liderem regionu pod względem wzrostu produkcji wyrobów z metali – chodzi głównie o konstrukcje metalowe, części do maszyn, narzędzia, elementy do pojazdów itp. A jednocześnie wyraźnie wolniej niż w Rumunii czy nawet Czechach rosła w Polsce produkcja samochodów i części do nich, czyli tych elementów łańcucha wartości branży motoryzacyjnej, który ma największą wartość dodaną i produktywność. Widać to na wykresie poniżej.

Wzrost produkcji w Polsce, Czechach i Rumunii w branży przetwórstwa metali i motoryzacyjnej

W łańcuchu wartości dodanej branży motoryzacyjnej, który jest kluczową branżą dla sektora przemysłowego w Europie, Polska od lat zajmuje słabsze miejsce niż inne kraje regionu. Nie będę w tym momencie rozważał przyczyn, ale zastanowię się nad wnioskami na przyszłość. Kluczowy wniosek jest taki, że w trwającej na świecie rewolucji elektromobilnej Polska powinna starać się zająć lepsze miejsce niż zajęliśmy w latach 90. i 2000. w tradycyjnej motoryzacji. Lepsze to znaczy takie, które gwarantuje produkcję towarów bardziej zaawansowanych technologicznie.

Nie jest to niestety kwestia tylko dobrej woli. W regionie trwa silna konkurencja o najlepsze inwestycje, a jednocześnie Polska ma pewne przewagi konkurencyjne, które silnie promują akurat produkcję towarów mniej zaawansowanych – niskie płace, rozwinięte branże przetwórstwa materiałów, ustabilizowane łańcuchy dostaw w tych branżach. To co rząd może zrobić, to premiować inwestycje odpowiedniego profilu technologicznego oraz prowadzić politykę zamówień publicznych w taki sposób, by uwzględniać technologie, na rozwoju których nam zależy (to dzięki zamówieniom publicznym rozwinęły się takie firmy jak Solaris czy Pesa). Reszta będzie zależała od dynamizmu polskiego sektora prywatnego.

Ruchy rządu w tej dziedzinie należy ocenić jako bardzo dobre. Pytanie tylko, czy niemal trzy lata po przyjęciu Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju to trochę nie za długo jak na ogłoszenie, że teraz polityka zachęt dla inwestorów będzie się skupiała na bardziej zaawansowanych technologiach. Rząd jest bardzo skupiony na redystrybucji dochodu, a pobudzanie inwestycji idzie wciąż powoli.

Ignacy Morawski