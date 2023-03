Rząd chwali siebie za niskie podatki. "Efektywna stawka PIT wynosi 8,47 proc"

Polacy płacą niskie podatki? Taki wniosek można wysnuć ze słów wiceministra finansów Artura Sobonia, który zaznaczył, że po zmianach podatkowych efektywna stawka PIT wynosi w Polsce 8,47 proc.

fot. Krystan Maj/KPRM / / Flickr

"W 2019 r. obniżyliśmy dolną stawkę podatkową z 18 do 17 proc., a na koniec czerwca z 17 do 12 proc. W rezultacie efektywna stawka PIT w Polsce wynosi 8,47 proc." – powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister finansów Artur Soboń.

Podał także dane dla CIT – w przypadku którego efektywna stawka podatkowa wynosi 16,76 proc. – oraz dla VAT, dla którego to podatku średnia ważona stawka wynosi 16,95 proc. "Udało się uszczelnić system podatkowy, stworzyć solidną bazę podatkową i zrobiliśmy to, zachowując naprawdę konkurencyjne stawki podatkowe" – ocenił Soboń.

Rząd wyciąga pomocną dłoń do podatników?

Wiceminister przypomniał także inne zmiany w podatkach dochodowych, które są korzystne dla podatników, a więc podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł. Poza tym wskazał na zerowy PIT dla seniorów czy dla młodych.

Zwrócił uwagę również na procedowane obecnie w Sejmie zmiany w podatkach od zysków kapitałowych. Chodzi przede wszystkim o projekt, wprowadzający możliwość kompensacji strat lub zysków z inwestowania w fundusze inwestycyjne na takich samych zasadach, jak to jest obecnie w przypadku akcji. Możliwość kompensacji obejmie także dochody z kapitałów pieniężnych, a więc np. z inwestycji na rynku walutowym.

Nie tylko zabiera w formie podatków, ale i rozdaje

Soboń przypomniał także o obniżkach stawek w podatku zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi m.in. o redukcję stawki dla usług niematerialnych z 17 proc. do 15 proc., dla usług medycznych z 15 proc. do 14 proc., a dla wybranych usług IT z 15 proc. do 12 proc., a także o podniesienie limitu przychodów, do którego przedsiębiorca może korzystać z tego podatku z 250 tys. euro do 2 mln euro.

„Jesteśmy tym rządem, który sprawił, że podatki w Polsce są na niższym poziomie i jednocześnie realizują politykę państwa, związaną m.in. ze wsparciem rodziny. Od 2016 roku wprowadziliśmy ok. 30 rozwiązań, które obniżyły podatki” – stwierdził Soboń.

Do tych rozwiązań zaliczył także zmiany w matrycy VAT, wskutek których więcej grup towarowych korzysta z obniżonych stawek. Wskazał również na tarcze antyinflacyjne, w ramach którego w 2022 r. obowiązywały niższe stawki podatkowe np. na paliwa czy gaz.

"Kwota zwrotów z PIT w 2023 r. będzie istotnie wyższa niż wcześniej szacował resort finansów"

Kwota zwrotów z podatku PIT w 2023 r. będzie istotnie wyższa niż 17,5 mld zł, które wcześniej szacował resort finansów - wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia.

"Ta kwota będzie nawet większa od tej kwoty, 18 mld, którą zapowiadaliśmy, istotnie większa" - powiedział Soboń na briefingu prasowym.

Na początku marca resort finansów szacował, że zwroty z podatku PIT w 2023 r. wyniosą ponad 17,5 mld zł wobec 10,5 mld zł w 2022 r.

"Luka VAT w Polsce w 2022 r. na poziomie zbliżonym do 2021 r."

Luka VAT w Polsce w 2022 r. była na poziomie zbliżonym do roku 2021 - wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia.

"Nie podajemy jeszcze danych za 2022 r., te dane będziemy mieli pewnie w kwietniu, w maju. Natomiast już dzisiaj mogę powiedzieć, że ona (luka VAT - PAP) nie będzie się wiele różniła, co oznacza dobrą informację. Czyli ta mała luka, która jest dziś, jest czymś trwałym. To nie jest zjawisko jakiejś wyjątkowej sytuacji konkretnego roku podatkowego" - powiedział Soboń na briefingu prasowym.

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2021 r. luka VAT wynosiła ok. 4,3 proc.

autor: Marek Siudaj

