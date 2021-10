Rząd chce zmienić sposób pobierania opłat za pobyt w DPS-ach. Co proponuje?

fot. Papisun Sarakum / / Shutterstock

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął projekt noweli ustawy o pomocy społecznej, który poszerzy ją o nowe przesłanki, zgodnie z którymi członek rodziny nie będzie musiał płacić za pobyt pensjonariusza w DPS. Wśród nich jest m.in. rażące niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych.

Przeczytaj także Domy pomocy społecznej przejdą rewolucję. Rząd pracuje nad zmianami

O przyjęciu projektu na wspólnej konferencji poinformowali minister-członek KPRM Michał Wójcik oraz wiceszef MS, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka Marcin Warchoł.

Zgodnie z aktualnymi przepisami w pierwszej kolejności za pobyt w DPS powinien zapłacić sam pensjonariusz, a jeżeli nie jest to możliwe, to robi to jego rodzina lub gmina (jeżeli krewnych nie ma lub nie można wyegzekwować środków).

Na wtorkowej konferencji minister Wójcik podkreślił, że przyjęty przez Radę Ministrów projekt modyfikujący obecne przepisy wychodzi naprzeciw idei sprawiedliwości. "Nierzadkością są sytuacje, w których - jeśli osoba trafia do domu pomocy społecznej i nie wystarczy jej środków na pokrycie tego pobytu w domu pomocy społecznej jako pensjonariusza - poszukuje się tych środków wśród krewnych, dzieci, rodziców, małżonka, dopiero na samym końcu w gminie" - mówił. Jak wskazał, często dochodzi do sytuacji patologicznych, w których osoba, która jest umieszczana w DPS, nie ma ze swoim dzieckiem więzi od kilkudziesięciu lat, a mimo wszystko musi ono płacić za pobyt rodzica.

Wiceminister Marcin Warchoł podkreślał, że zdarzały się sytuacje, w których po 35 latach od córki porzuconej przez przemocowego ojca oczekuje się pieniędzy na jego rzecz. "Jeżeli ktoś rażąco nie wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych, nie powinien móc liczyć na to, że kiedyś ktoś jemu pomoże" - podkreślił.

Jak poinformował, zgodnie z projektem rażące niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych będzie nową przesłanką fakultatywną, która uzasadni odmowę finansowania mieszkańca domu pomocy społecznej. Rozszerzone mają być też przesłanki obligatoryjne. Jak tłumaczył Warchoł, oprócz przestępstw z użyciem przemocy będą wśród nich przestępstwa takie jak rozpijanie czy porzucenie małoletniego.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

sno/ mark/