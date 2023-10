Rząd chce zakazu sprzedaży papierosów dla urodzonych po 2009 r.

Brytyjski rząd ogłosił w środę, że zamierza przeforsować ustawę, która zabroni sprzedaży papierosów urodzonym po 1 stycznia 2009 r., co ma doprowadzić do całkowitego wyeliminowania palenia wśród młodych ludzi do 2040 r.

fot. ANDRANIK HAKOBYAN / / Shutterstock

Plany takie ogłosił premier Rushi Sunak w swoim wystąpieniu kończącym konferencję Partii Konserwatywnej w Manchesterze, po czym jego biuro w wydanym komunikacie potwierdziło, że złożony zostanie projekt ustawy w tej sprawie.

"Proponuję, aby w przyszłości co roku podnosić wiek legalności palenia o jeden rok. Oznacza to, że dzisiejszemu 14-latkowi nigdy nie zostaną legalnie sprzedane papierosy, a on i jego pokolenie będą mogli dorastać wolni od dymu tytoniowego" - powiedział Sunak. (PAP)

