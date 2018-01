Rząd chce zachęcić zagranicę do realizacji filmów w Polsce

W 2018 r. na pewno przeprowadzimy ustawę o zachętach do produkcji audiowizualnych - zapowiedział we wtorek wiceminister kultury Jarosław Sellin. Dodał, że celem MKiDN na ten rok jest też utrzymanie finansowania kultury na obecnym poziomie.

Sellin, zapytany w radiowej Jedynce o plany Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozpoczynający się rok, odpowiedział: "Będziemy starali się cały czas utrzymać wysokie finansowanie kultury" - zapewnił. Przypominał, że obecne nakłady na tę dziedzinę przekraczają 1 proc. PKB. "Warto to utrzymać" - podkreślił.

Dodał, że w 2018 roku "na pewno" zostanie też "przeprowadzona ustawa o zachętach do produkcji audiowizualnych". Jak mówił, jej celem jest m.in. zachęcenie zagranicznych producentów do realizacji filmów w Polsce. Podkreślił, że wiąże się to nie tylko z promocją kraju, lecz także z korzyściami finansowymi, czyli podatkami odprowadzanych przez producentów czy zatrudnianiem przez nich podwykonawców. "Dziś produkcja filmu to jest taka mała fabryka. Ważne, gdzie ona się ulokuje, gdzie zacznie produkować swój towar" - tłumaczył.

Według wiceministra, "świat kinematografii interesuje się Polską, ale zawsze pyta o zachęty".

autor: Maciej Zubel

zub/ karo/