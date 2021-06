Rząd chce wydłużyć kwarantannę dla niektórych zakażonych koronawirusem

Zatrzymano samolot LOT-u, by aresztować rosyjskiego opozycjonistę

W trakcie kołowania samolotu lecącego w poniedziałek z Petersburga do Warszawy, kontrola ruchu lotniczego nakazała załodze zawrócenie na stanowisko postojowe - poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe PLL LOT. Dowódca samolotu musiał zastosować się do tego polecenia - dodano.