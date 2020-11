Rząd chce umożliwić pracę zdalną chorym na Covid-19 z łagodnym przebiegiem

fot. MT-R / Shutterstock

Pracownik objęty izolacją w warunkach domowych, który nie przejawia symptomów choroby COVID-19 lub gdy objawy mają łagodny przebieg, będzie miał możliwość wykonywania pracy zdalnej – takie rozwiązanie zakłada opublikowany w środę projekt nowelizacji ustawy w sprawie przeciwdziałania COVID-19.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Proponowane rozwiązanie zakłada m.in. umożliwienie pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg, wykonywania pracy zdalnej.

Projekt przewiduje, że w razie pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji, w trakcie którego nie świadczył pracy zdalnej.

Izolację stosuje się wobec osób, co do których wiadomo, że są zakażone wirusem SARS-CoV-2. Osoby izolowane mogą pozostawać pod opieką w swoich domach, w szpitalach lub innych wyznaczonych placówkach (tzw. izolatoriach).

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce może skutkować deficytem pracowników w zakładach pracy, a przez to zagrażać utrzymaniu ciągłości ich działania. "Mając na uwadze powyższe oraz okoliczność, iż ustawodawca uregulował omawianą kwestię w przypadku kwarantanny, proponuje się wprowadzenie analogicznego rozwiązania umożliwiającego pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19 bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg, wykonywanie pracy zdalnej" – podkreślono.

W projekcie zaproponowano także przywrócenie poprzednio obowiązujących rozwiązań dotyczących odwoływania członków Rady Dialogu Społecznego. W uchwalonej pod koniec marca specustawie o walce z koronawirusem wprowadzono zmiany w ustawie o RDS, które umożliwiały premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady, powołanych przez pracodawców lub związki zawodowe.

Ponadto wyłączono kompetencje prezydenta w zakresie odwoływania członków RDS. Wejście w życie projektowanych przepisów będzie równoznaczne z przywróceniem stanu prawnego obowiązującego przed wejściem w życie specustawy.

Projekt zakłada także wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej – 6 grudnia 2020 r.

W projekcie zaproponowano także rozwiązania, które umożliwiają prowadzenie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty. Ponadto – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – od 1 marca 2021 r. będzie można przeprowadzać badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o zachowanie ważności licencji lub świadectwa maszynisty, pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego oraz funkcjonariuszy straży ochrony kolei.

Jednocześnie w przypadku, gdy ważność powyższych badań lekarskich i psychologicznych upłynęłaby w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., ulegnie ona przedłużeniu o rok.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/