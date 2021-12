Rząd chce ponownie wydłużyć Tarczę PFR 2.0 dla dużych firm

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

Rząd ponownie chce wydłużyć funkcjonowanie Tarczy Finansowej PFR 2.0 (Pożyczka Preferencyjna 2.0) dla dużych firm - do 30 czerwca 2022 r. - z uwagi na obserwowane przez PFR zapotrzebowanie firm na finansowanie oferowane w ramach programu - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Pożyczka Preferencyjna 2.0 jest wsparciem finansowym będącym pomocą publiczną oraz może być umorzona w maksymalnej wysokości do 75 proc. jej wartości nominalnej. W czerwcu 2021 r., Komisja Europejska formalnie wyraziła zgodę na udzielanie wsparcia w takiej formie.

"W związku z powyższym oraz znaczącą liczbą wniosków składanych przez Przedsiębiorców o udzielenie finansowania w ramach Pożyczki Preferencyjnej 2.0, złożonych do 30 września 2021 r., tj. do ostatniego dnia, kiedy takie wnioski mogły być składane zgodnie z brzmieniem Programu, oraz obserwowane przez PFR SA zapotrzebowanie firm na finansowanie oferowane w ramach Programu, uzasadnionym jest zapewnienie możliwości udzielania finansowania w okresie dłuższym niż pierwotnie przewidziany" - napisano w wykazie prac.

"Na marginesie nadmienić należy, że wydłużenie okresu udzielania pomocy w ramach Programu zostało notyfikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach notyfikacji grupowej dotyczącej programów pomocowych w Polsce związanych z walką z COVID-19" - dodano.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, do Programu zostaną wprowadzone zapisy mające na celu przedłużenie terminu działania Programu do 31 grudnia 2022 r. oraz wydłużenie możliwości udzielania pomocy w formie finansowania preferencyjnego 2.0 w ramach Programu do dnia 31 marca 2022 r., z możliwością wypłaty środków w ramach instrumentu finansowania preferencyjnego 2.0 do dnia 30 czerwca 2022 r.

Poprzednio działanie Tarczy 2.0 dla dużych firm wydłużono w połowie bieżącego roku. (PAP Biznes)

