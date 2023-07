Rząd chce podwyższyć limit na zamrożone ceny prądu. Zmiana jeszcze w tym roku

Rząd chce przyjąć w III kw. projekt noweli ustawy zakładający podwyższenie podstawowego limitu zużycia prądu objętego mrożeniem ceny dla gosp. domowych oraz obniżyć ceny maksymalne prądu dla jednostek JST, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

fot. Orso / / Shutterstock

"Proponowana regulacja obejmuje również modyfikację przepisów ustanawiających mrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz stosowanie ceny maksymalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Przeczytaj także PGE Obrót nie uwzględniło zamrożonych cen prądu. Spółka wyjaśnia

Jej celem jest objęcie szerszym wsparciem odbiorców w gospodarstwach domowych poprzez podwyższenie podstawowego limitu zużycia energii elektrycznej objętego mrożeniem ceny. Dodatkowo, zmiana przewiduje obniżenie ceny maksymalnej energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, małych i średnich przedsiębiorstw oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej" - napisano.

Kiedy można spodziewać się tej zmiany?

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to III kwartał 2023 r. W tym roku wg ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej, dla gospodarstw domowych została zagwarantowana cena prądu z 2022 r. na poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. Limit ten jest zbliżony do średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 r.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej dotyczy gospodarstw, w którym są osoby niepełnosprawnością - 2,6 tys. kWh. Z kolei w przypadku rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh.

Jedynie nadwyżka ponad limit miała być rozliczana zgodnie z taryfą wyznaczoną na 2023 r. Odbiorcy mieli nie zapłacić za nadwyżkę więcej niż 693 zł/MWh.

Dla pozostałych odbiorców uprawnionych tj. dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora samorządu terytorialnego oraz niektórych podmiotów użyteczności publicznej cena maksymalna wynosi obecnie 785 zł/MWh. Cena maksymalna nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. (PAP Biznes)

tus/ osz/