Rząd chce ograniczyć przemieszczanie się na święta. "Projekt rozporządzenia jest w konsultacjach"

fot. Mateusz Włodarczyk / FORUM

Projekt rozporządzenia wprowadzającego ograniczenia w przemieszczaniu się w okresie Bożego Narodzenia jest w konsultacjach. Jak rozporządzenie będzie ostatecznie wyglądało, przekonamy się niedługo – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Waldemar Kraska.

"Przed nami są święta Bożego Narodzenia, rodzinne, kiedy bardzo często gromadzimy się wielopokoleniowo przy stole wigilijnym. (…) Myślę, że te święta będą inne, niestety. Chcemy, abyśmy spotykali się w gronie najbliższych, z rodziną, z którą mieszkamy" – mówił wiceminister, odpowiadając na pytania dziennikarzy w Warszawie.

"W tej chwili jest w konsultacjach projekt rozporządzenia, w którym chcemy ograniczyć przemieszczanie się osób w czasie świąt Bożego Narodzenia. Jaki będzie końcowy efekt tych konsultacji i jak to rozporządzenie będzie wyglądało, przekonamy się niedługo" – dodał.

Wyjaśnił, że celem jest to, by ludzie ograniczyli swą aktywność także w okresie świąt, bo to jedyny i najważniejszy element pozwalający zmniejszyć liczbę zakażeń koronawirusem. (PAP)

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Karolina Mózgowiec

ktl/ kmz/